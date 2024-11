Rebeca Andrade é coroada com o prêmio ‘Potência’; Bia Souza eleita atleta do ano

Marília Barbosa e Ivan Gomesi Marília Barbosa e Ivan Gomes - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa-e-ivan-gomes/ 06/11/2024 - 16:20 Para compartilhar:

A ginasta Rebeca Andrade, 25 anos, foi uma das principais homenageadas na 4ª edição do prêmio “Potências”, encabeçado pela agência Mynd, que aconteceu em São Paulo, na terça-feira, 5. Multimedalhista olímpica em Paris 2024, Rebeca recebeu o grande título da noite, o Prêmio Potência.

“Eu acho que a minha potencia, além de ser a minha ginástica, que foi como o mundo me conheceu, hoje também está sendo a minha voz. É hoje ter uma voz tão forte, que pode conscientizar tantas pessoas e mostrar quão grande a gente pode ser e o quanto a gente pode ajudar”, declarou Rebeca em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Esportes.

Bia Souza, campeã olímpica no judô dos Jogos de Paris 2024, também foi homenageada com o título de “Atleta do Ano” e disse, em entrevista exclusiva, querer seguir servindo de inspiração para as próximas gerações.

“Pra mim é muito orgulho. Eu quero inspirar principalmente as crianças dessa nova geração. Acho que elas precisam ter um grande espelho e eu, uma mulher preta, gorda, vindo do esporte, só mostra como todos os sonhos podem ser realizados”, declarou a judoca.

Criado em 2021, o Prêmio Potências celebra o trabalho de profissionais negros no entretenimento, esporte e também no mercado publicitário. Bia Souza, uma das grandes homenageadas da noite, também falou sobre a dificuldade do trabalho de uma pessoa negra ser reconhecido, relembrando o caso do jogador brasileiro Vini Jr., que não foi eleito Bola de Ouro neste ano.

“É difícil né? A gente sempre tem que trabalhar o dobro para conseguir as coisas. Mas acho que de qualquer maneira, ele sabe no coração dele, que ele é o verdadeiro Bola de Ouro”, finalizou.