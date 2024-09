Rebanho de gado foge de incêndio em fazenda de Goiás; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 13:18 Para compartilhar:

Goiás enfrenta queimadas que se espalharam por todo território do estado desde o início de setembro. Imagens que viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, mostram um rebanho de gado fugindo de um incêndio em Rio Verde (GO) – cidade localizada a cerca de 230 quilômetros de Goiânia (GO). O Corpo de Bombeiros não sabe informar se os animais sobreviveram. As informações são da “GloboNews”.

Confira o vídeo:

O Corpo de Bombeiros não sabe se os animais sobreviveram (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na gravação, é possível ver inúmeros animais fugindo das chamas em meio a fumaça em uma fazenda de Rio Verde afetada pelas queimadas em Goiás. Outras imagens que circulam nas redes sociais exibem focos de incêndio próximos da rodovia estadual GO-333 no domingo, 8. A fumaça prejudicou a visão dos motoristas na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível determinar se o rebanho sobreviveu, quanto da vegetação da área foi perdida ou se o incêndio foi criminoso. Em uma fazenda próxima, 30 animais foram encontrados mortos em decorrência das chamas.