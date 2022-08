Rebaixamento, luta contra Z-4 e acesso: tudo o que aconteceu na Série C neste domingo

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 22:27 Compartilhe

Mais cinco jogos movimentaram a 18ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com partidas bem truncadas e placares equilibrados, a situação ficou em aberto para a última rodada do torneio.

Confira o que aconteceu:

Brasil de Pelotas 1 x 0 Confiança

Lutando contra o rebaixamento, o Brasil de Pelotas deu esperança para os seus torcedores. Precisando de um triunfo, os gaúchos deram o nome e conseguiram a vitória. Em casa, o Xavante teve um pênalti a favor, aos 24. Thiago Santos não desperdiçou e garantiu os três pontos para os donos da casa.

Floresta 1 x 1 Campinense

Em duelo de Z-4 também, os times entraram com grande pressão. Jogando em casa, o Floresta deu trabalho e saiu em vantagem. Isso porque, aos 12, Carlos Renato não perdeu a oportunidade e balançou as redes, colocando os donos da casa à frente do marcador. Contudo, aos 24, o Campinense se recuperou. Lucas Alisson deixou tudo igual.

Remo 0 x 0 Aparecidense

Diferente dos demais times, esse duelo foi para buscar a ponta de cima da tabela. Em casa, o Remo contou com o apoio de seus torcedores e foi com tudo. Porém, o Aparecidense não ficou para trás e deixou o duelo bem equilibrado. Com poucas chances reais de perigo, a partida acabou apenas no zero.

Mirassol 1 x 2 Vitória



O líder Mirassol sofreu com o Vitória. Jogando em casa, os paulistas sentiram a pressão dos baianos. Aos 11, Santiago Tréllez abriu o placar do Campos Maia. Dez minutos depois, Rafinha ampliou para o Rubro-negro. No segundo tempo, o Mirassol buscou a reação. Aos 14, Vinicius Mingotti não desperdiçou e diminuiu o marcador. Contudo, os paulistas não tiveram mais oportunidades e sofreram o revés.

Volta Redonda 2 x 1 Ferroviária

Precisando da vitória para garantir a vaga no quadrangular do acesso, o Volta Redonda pressionou a todo momento. Jogando em casa, Iran e Pedrinho anotaram para os mandantes e garantiram a vaga. Enquanto isso, Ruy diminuiu. Com

o resultado, o Ferroviário está matematicamente rebaixado.

E MAIS: