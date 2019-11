Rebaixado, Criciúma se despede da Série B com vitória sobre o Oeste

Rebaixado, o Criciúma fez sua última partida na Série B do Campeonato Brasileiro e se despediu de forma honrosa, com vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, na Arena Barueri, nesta sexta-feira, pela 38.ª rodada.

Mesmo com o resultado, o time catarinense, agora com 39 pontos, não muda sua situação e vai disputar a Série C na próxima temporada ao lado de Londrina, São Bento e Vila Nova, todos com rebaixamento confirmado com uma rodada de antecedência. O Oeste, com 41 pontos, é o 15.º colocado e pode terminar a competição como 16.º, já que o Figueirense, que tem um ponto a menos, ainda joga no sábado contra o Operário.

O Criciúma até começou melhor e teve uma boa chance na primeira etapa com Reis. O atacante recebeu cruzamento de Andrew e completou de letra, mas o goleiro Matheus Cavichioli fez bela defesa.

Aos 37 minutos, o Oeste respondeu de forma letal. Fábio foi derrubado por Derlan dentro da área e o árbitro gaúcho Lucas Guimarães Horn marcou pênalti. O próprio Fábio cobrou com categoria e abriu o placar.

No segundo tempo, o Criciúma respondeu. Aos dez minutos, Andrew arrancou pela direita e finalizou na trave. O centroavante Léo Gamalho estava ligado para pegar o rebote e completar para o fundo do gol.

Apenas três minutos mais tarde, Léo Gamalho marcou mais um. Dessa vez ele roubou a bola da defesa adversária e bateu firme, surpreendendo o goleiro Matheus Cavichioli para virar o placar. Depois disso, o Oeste ainda tentou ir ao ataque. Mas o time visitante se fechou e preferiu se defender a se arriscar no ataque e perder os três pontos.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 2 CRICIÚMA

OESTE – Matheus Cavichioli; Thiaguinho, Lídio, Willian Rocha e Gustavo Salomão; Betinho, Matheus Jussa e Diogo (Felipe Gregório) (Bruno Paraíba); Wellinton (Tite), Roberto e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

CRICIÚMA – Paulo Gianezini; Carlos Eduardo (Luquinha), Sandro, Derlan e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo e Foguinho; Andrew, Léo Gamalho e Reis (Adilson Goiano). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Fábio, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Léo Gamalho, aos 10 e aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Jussa e Felipe Gregório (Oeste); Sandro, Eduardo e Foguinho (Criciúma).

RENDA – R$ 2.710,00.

PÚBLICO – 304 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).