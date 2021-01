Reataram? Arthur Aguiar e Mayra Cardi postam foto no mesmo lugar e levantam especulações

Mayra Cardi está se recuperando da Covid-19, e não escondeu que está sendo tratada e mimada pelo ex-marido, o ator Arthur Aguiar. Os dois se separaram em junho de 2020 após polêmicas sobre traição e relacionamento abusivo por parte dele.

A coach está em uma casa em Ilhabela, e despertou a curiosidade dos fãs sobre uma possível reconciliação com o ex, após ele publicar um pequeno vídeo mostrando a mesma vista da casa que ela havia compartilhado. Mayra disse, também nas redes sociais, que está praticamente curada e na reta final do tratamento da doença.

“Resolvi vir para esse lugar maravilhoso para passar os últimos dias da minha recuperação, já fiz meus tratamentos de ozônio e meu médico me liberou para estar aqui, desligada nestes dias todos e me conectar comigo mesma”, revelou.

