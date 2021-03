Reapresentação do grupo principal do Vasco passa para segunda-feira. Confira a nota do clube Alteração no planejamento se deu após o sorteio da Copa do Brasil. Time sub-22 pode jogar também pela terceira rodada do Campeonato Carioca

A reapresentação do elenco principal do Vasco estava prevista para esta quarta ou quinta-feira. Contudo, diante da definição do adversário e da data na Copa do Brasil, o clube anunciou uma mudança. Confira a nota divulgada.

“O Vasco da Gama informa que a reapresentação do grupo principal foi reagendada para a próxima segunda-feira (08/03), seguindo o planejamento divulgado anteriormente pelo Departamento de Futebol. A decisão foi tomada após se ter conhecimento da data de estreia na Copa do Brasil, diante da Caldense (MG), no próximo dia 18.”

Com esta alteração, é provável que o grupo formado por profissionais de no máximo 22 anos e por juniores atue também contra o Nova Iguaçu, no dia 13 de março. Já estava previsto que o duelo com o Volta Redonda ficaria a cargo do grupo comandado por Diogo Siston.

O grupo principal, antes comandado por Vanderlei Luxemburgo e que, agora, terá Marcelo Cabo no comando, recebeu folga há cerca de uma semana, após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol entendeu que era necessário um descanso “para a mente” antes do início da nova temporada.

