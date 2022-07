Realização de sonho e ansiedade para estrear: os primeiros dias de Vidal como jogador do Flamengo Programa especial na FlaTV+ revela bastidores da chegada do chileno ao Rio de Janeiro

Arturo Vidal ainda não estreou, mas já se sente em casa no Flamengo. Em programa especial da FlaTV+ disponibilizado nesta sexta-feira, o clube rubro-negro mostrou bastidores da chegada do chileno ao Rio de Janeiro, as idas ao Maracanã e o início de trabalho no Ninho do Urubu.

O programa na FlaTV+ mostrou as primeiras palavras de Vidal como atleta do Flamengo, quando chegou ao Rio no dia 6 de julho. Após anos revelando a vontade de jogar no clube carioca, o volante não escondeu a felicidade de poder defender as cores rubro-negras.

– De verdade, estou muito feliz. Estou realizando um sonho, que sempre disse quando estava na Europa. Se me deram essa oportunidade, então vou tratar de aproveitá-la, dar o meu melhor, tentar ganhar todos os títulos com o Flamengo a fazer feliz a torcida.

Presente no Maracanã nas vitórias sobre Tolima e Atlético-MG, Vidal também explicou a origem do desejo de atuar pelo clube e como foram as tratativas com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo.

– Começou com Renato Augusto, companheiro que tive no Bayer Leverkusen, quando jogamos juntos. Depois, Rafinha e Gonzalo Fierro, que também jogou aqui no Flamengo. Ronaldinho… muita gente! E aí comecei a acompanhar mais o Flamengo, a torcida, quando vínhamos jogar com a Seleção. Todo o fanatismo que há pela camisa do Flamengo. Por isso, me apaixonei pelo Flamengo.

– A outra vez com o Rafinha, fizemos um vídeo. Sempre tive uma boa comunicação com o Rafinha, somos irmãos. Quando ele esteve aqui, também me contou sobre toda a beleza de estar aqui. Depois, passou o mesmo com o Isla. Tive muito contato com as pessoas daqui. Fiquei muito contagiado e tudo que queria era estar aqui. Sempre tive uma conexão muito boa com as pessoas do Flamengo.

Anunciado como reforço rubro-negro nesta quarta-feira, o novo camisa 32 do Flamengo já havia passado por exames físicos na última semana. Nesta sexta, Vidal teve o primeiro treino com o elenco rubro-negro e agora se prepara para entrar em campo. A estreia do volante chileno pode ser na próxima quarta-feira, em duelo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ele garante que está pronto.

– Estou louco, queria jogar hoje já, mas tenho que esperar. Vou me preparar para, quando puder entrar, estar na melhor forma. O que mais quero é vestir a camisa do Flamengo, entrar no gramado, dar minha vida como sempre fiz, curtir ao máximo e conquistar muitos títulos aqui.

Vidal assinou com o Flamengo por 18 meses, até dezembro de 2023. Ele estava na Inter de Milão (ITA) nas duas últimas temporadas e chegou ao Rubro-Negro sem custos após rescisão do contrato com o clube italiano.

