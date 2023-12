Reality shows ansiosos para contratar ex-congressista George Santos: ‘Vilão natural’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/12/2023 - 4:17 Para compartilhar:

Depois que George Santos foi expulso do Congresso em 1º de dezembro, o sentimento público ficou dividido: ninguém parecia querer ele na Câmara, mas… as coisas serão muito mais monótonas sem ele em nossas vidas.

“A verdade é que este homem nunca pertenceu ao Congresso; ele pertence ao Bravo”, proclamou o comediante John Oliver em seu programa da HBO “Last Week Tonight” após o anúncio da expulsão de Santos.

Oliver não é o único que pensa assim.

“Eu ficaria surpreso se [Santos] já não estivesse conversando sobre algo”, disse o diretor de elenco e ex-astro de reality show da MTV, Jason Cornwell, ao site The NY Post. “Alguém vai agarrá-lo e prendê-lo a um contrato e então descobrir o que está acontecendo a partir daí.”

Troy DeVolld, produtor e veterano de reality shows que trabalhou em séries como “Dancing With the Stars” e “The Bachelor”, tem uma ideia para um programa de Santos:

“Seria apenas ele fazendo coisas que afirma ter feito ou que claramente não está qualificado para fazer”, disse ele sobre o homem de 35 anos, que – entre suas muitas histórias inventivas – afirmou ser um produtor da Broadway, uma estrela do vôlei do Baruch College , um financista de Wall Street , “ judeu ” e chefe de uma instituição de caridade para animais de estimação . (Santos negou, no entanto, relatos de que certa vez ele se vestiu de drag artist sob o nome de Kitara Ravache.)

“Ele tem uma personalidade adaptativa estranha – como se pudesse ir a qualquer lugar”, disse DeVolld.

Embora Santos afirme ter recusado vários documentaristas, ele disse que consideraria “Dancing with the Stars” quando questionado pelos repórteres : “Se eu tiver coragem de ir à televisão e me envergonhar com meus quatro pés esquerdos, talvez algum dia”.

Seus advogados dizem que estão negociando um acordo judicial , já que ele pode pegar até 22 anos de prisão por 23 acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e roubo de identidade. Os investigadores também alegam que ele usou o dinheiro da campanha para pagar o tratamento de botox e assinaturas do OnlyFans.

Santos, que agora está ganhando US$ 500 por videochamada no Cameo, não seria a primeira figura política a mudar para reality shows.

O ex-governador do Texas, Rick Perry, e o ex-secretário de imprensa da administração Trump, Sean Spicer, subiram ao palco “Dancing with the Stars”. E, em 2009, o líder da maioria na Câmara, Tom DeLay, juntou-se ao elenco depois de deixar o cargo por lavagem de dinheiro.

O produtor de elenco Ian B. Connor não está convencido de que “DWTS” não seja a escolha certa para Santos – “Bem, primeiro, ele sabe dançar?” – mas ele acha que a ousadia do ex-polícia faz dele um candidato perfeito para a TV improvisada.

“Estamos procurando pessoas que sejam naturalmente vilãs”, disse Connor ao The NY Post. “Ele é o tipo de cara mau que pensa que é um cara bom, e isso sempre dá uma boa TV.”

Connor disse que apresentaria Santos para “The Traitors”, um programa onde competidores astutos jogam um jogo de mistério e assassinato: “Eles procuram mentirosos, manipuladores e traidores da vida real… Parece um programa apropriado para ele”.

Uma coisa que Santos não deveria brincar é sua antiga vida no Capitólio. Disse um executivo de reality: “A interação entre política e realidade nunca funciona.

Mas Cornwell, que ajudou a lançar mais de 300 reality shows, disse que pode imaginar um programa subsequente sobre a vida cotidiana de Santos.

“Seria algo incrível de assistir”, disse ele. “Se ele ainda não está se referindo na terceira pessoa, provavelmente o fará em breve, o que é um sinal de insanidade. Ele se considera muito bem, mas não é tão inteligente quanto pensa que é.





“Todas essas características são boas para um certo tipo de reality show lixo.”

DeVolld teme que o Santos – que ele descreve como “um acidente de trânsito inconseqüente” – consiga passar uma temporada sem problemas.

“Com base em como ele está sendo investigado, ele seria uma escolha muito arriscada como personagem”, disse DeVolld. “As coisas podem dar errado.”

