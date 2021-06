Reality show do ‘Jogo Aberto’ escolhe nesta terça-feira o novo comentarista do programa; veja os finalistas Concurso Microfone Aberto é uma parceria entre a Band, Ogilvy e o app de vídeos curtos, Kwai; grande final será ao vivo com a presença dos três finalistas no estúdio

O reality show ‘Microfone Aberto’ no Kwai chega ao fim na próxima terça-feira e os finalistas já foram definidos: Alan D’Orazio, Tutti Batista e João Pedro Sgarbi, todos de São Paulo. Os três estarão ao vivo no ‘Jogo Aberto’ para o desafio final, a partir das 11h. O concurso é uma parceria entre Band, agência Ogilvy e Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos.

+ Veja a tabela do Brasileirão!

A competição teve início em março com 97 mil vídeos inscritos. Em abril, 24 concorrentes de seis estados foram selecionados: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os aspirantes a comentarista cumpriram uma série de desafios, que foram disputados semanalmente no app do Kwai.

Cada participante precisou demonstrar boa técnica e conhecimentos sobre o mundo da bola, além de irreverência e bom humor, características típicas dos usuários na plataforma e do programa esportivo. O júri foi formado pelo próprio time do Jogo Aberto e também contou com voto popular.

– Tivemos a oportunidade de conhecer grandes talentos do Brasil durante o reality show. Não foi fácil definir os três finalistas, afinal o Brasil tem 200 milhões de técnicos cheios de vontade de dar sua opinião na TV. Essa parceria com o Kwai nos surpreendeu positivamente com a qualidade do conteúdo recebido. O Alan, o Tutti e o João Pedro entendem muito de futebol, falam bem e sabem lidar com as câmeras, então o público, o elenco e a direção do programa terão que se atentar aos detalhes para escolher o melhor – afirma Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band.

– Esta foi nossa primeira grande parceria no Brasil e estamos muito orgulhosos do resultado. É incrível poder dar oportunidade para que qualquer pessoa mostre seu talento em nossa plataforma e tenha uma chance como essa. Estamos ansiosos para conhecer o vencedor. Desejamos muito sucesso aos finalistas e a todos os participantes do Microfone Aberto no Kwai – celebra Mariana Sensini, diretora do Kwai no Brasil.

OS FINALISTAS

Tutti Batista, João Pedro Sgarbi, Alan D’Orazio – Finalistas de concurso para comentarista do Jogo Aberto (Foto: Felipe Gabriel – Divulgação/Kwai)

Alan D’Orazio, 36 anos

Alan é ator e sempre teve o sonho de trabalhar na imprensa esportiva. Para ele, a experiência de viver um reality show virtual foi de muito crescimento. “Foi incrível! Vivi um processo muito bonito, desde que conquistei um espaço na disputa, venho trabalhando arduamente e com foco total no Microfone Aberto”, explica.

Ele declara que é fã do Jogo Aberto e está animado para somar e aprender com o time do programa. “Vai ser uma final bem difícil, meus concorrentes são muito bons e já estudam comunicação. Espero conquistar a vaga, mas estou muito feliz com o meu desempenho até aqui”, afirma.

A torcida é grande. Alan tem familiares e amigos espalhados por todo o estado de São Paulo e garante que todos acompanharam.

João Pedro Sgarbi, 19 anos

Estudante de Publicidade e Propaganda, Sgarbi já trabalha com futebol, produzindo conteúdo para um portal de notícias do seu time do coração. “Sempre fui apaixonado por comunicação e futebol, além de me identificar muito com o “jeitão alegre” do Jogo Aberto. Não poderia deixar passar essa oportunidade”, afirma.

O concorrente confessa que está ansioso para a final e vai lutar pelo seu espaço no programa. “A expectativa é grande. Vencer o Microfone Aberto significa realizar o sonho de trabalhar com o que amo. O reality me deu a oportunidade de conhecer muita gente bacana também. Tenho recebido apoio de pessoas que nem conheço”, comemora.

Tutti Batista, 20 anos

Estudante de Rádio e TV, Batista já tem experiência nos bastidores de televisão – trabalha na produção de uma emissora, em São Paulo. Motivado pela paixão de se comunicar com as pessoas, viu no Microfone Aberto a oportunidade de realizar um sonho.

“Foi um processo bastante interessante. Contei muito com o apoio da minha família, que torceu e contribuiu com dicas e comentários sobre o meu desempenho nos desafios”, afirma Tutti. “Tentei mesclar tudo o que sei ao longo do processo e estou satisfeito com o meu desempenho até aqui”.

Tutti sabe que a concorrência será forte, mas está otimista e compartilha o sentimento de participar de reality show virtual. “Foi uma experiência nova e muito bacana. Diferente do que estamos habituados a ver. Além disso, abre uma porta para outras possibilidades com o Kwai”, explica.

O Jogo Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, na tela da Band. O Microfone Aberto no Kwai foi desenvolvido pela equipe de esportes da Band e pela Vibra, startup de inovação do Grupo Bandeirantes.

E MAIS:

Veja também