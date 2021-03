Reality idealizado por Renata Fan será produzido pela Band para encontrar novo comentarista

Com o objetivo de encontrar um novo comentarista esportivo, a Band vai produzir um reality show no programa “Jogo Aberto. O programa “Microfone Aberto” será transmitido dentro do programa Jogo Aberto com o patrocínio da plataforma de vídeos curtos Kwai, conforme apuração do colunista do UOL Gabriel Vaquer.

As inscrições para o projeto já estão abertas e ficarão até o próximo dia 6 de abril. Para participar o candidato deve ter mais de 18 anos, criar uma conta no Kwai e publicar um vídeo respondendo à pergunta “Por que eu quero ser o novo comentarista do Jogo Aberto?” com a hashtag #MicrofoneAbertoNoKwai.

O Jogo Aberto vai escolher 24 pré-selecionados, os quais deverão participar duas vezes por semana em confrontos triplos no estilo mata-mata até o próximo dia 7 de maio. Na sequência, novos duelos acontecerão até junho. No final, os três melhores vão disputar uma vaga no programa, que será definida no dia 22 de junho. O vencedor vai ocupar um lugar na bancada de comentaristas composta por Denílson, Ronaldo Giovanelli, Chico Garcia, Ulisses Costa, Heverton Guimarães, Edilson e João Paulo Cappellanes com contrato de 1 ano com o Grupo Bandeirantes

“O nome Microfone Aberto foi criado na Band, com a equipe de direção do programa Jogo Aberto, mas a ideia do quadro é da Renata Fan. Eu e o Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo e Esportes, achamos que seria uma iniciativa muito interessante e colocamos em prática rapidamente. Estamos muito ansiosos para ver os conteúdos que vamos receber”, afirmou Denis Gavazzi, diretor de Esportes da Band, para a coluna.

“É sensacional saber que uma pessoa que nos acompanha todos os dias, que é apaixonada pelo programa, que mesmo da sua casa acaba interagindo, discutindo e fazendo o Jogo Aberto junto com a gente, também possa ter a chance de estar ao lado do nosso time de comentaristas. Temos uma equipe muito especial e eclética, formada por ex-jogadores, narrador, jornalista, e trazer alguém da audiência, com uma outra visão e sem os cacoetes da profissão, que não tem uma história na mídia e vai começar tudo isso aqui no programa, é uma honra. Tenho certeza que é algo pioneiro e diferenciado. Para nós do ‘Jogo Aberto’ será uma grande aquisição”, comemorou Renata Fan.

“Queremos expandir nosso alcance em todo o território brasileiro. E, para isso, sabemos o quanto é importante estarmos mais próximos de nossos usuários, de sua vida cotidiana e também da cultura brasileira. Além de incentivar a produção de conteúdo dentro do aplicativo, queremos trazer conteúdo de qualidade para nossos usuários através de parcerias. O projeto “Microfone Aberto” tem tudo a ver com o Kwai – somos uma rede social que oferece ferramentas para criação e edição de vídeos – e o que a Band está procurando: pessoas comuns apaixonadas por futebol e televisão”, explicou Mariana Sensini diretora da Kwai no Brasil.

