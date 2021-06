Reality da Record faz festa temática sobre o ‘Premiere’, da Globo; web reage: ‘Ano mais maluco da história’ Amazon usou o espaço que teve na Record para fazer uma festa temática sobre futebol, com as logomarca do Premiere espalhado por todos os lados

A festa da noite desta sexta-feira do reality show ‘Power Couple’, da Record, teve o patrocínio do streamming ‘Amazon Prime Vídeo’, da Amazon, nova parceira da Globo para transmissão do canal ‘Premiere’. Esse mix de marcas acabou ocasionando em uma divulgação massiva do produto global em horário nobre da Record. Para saber mais da parceria, clique aqui.

A Amazon usou o espaço que teve na Record para fazer uma festa temática sobre futebol, com as logomarcas da Amazon e do Premiere espalhados por todos os lados. O assunto, claro, repercutiu nas redes sociais.

– Isso aqui é simplesmente maravilhoso. É o ano mais maluco da história da mídia esportiva, de longe – postou um rapaz, compartilhando o vídeo do momento.

– Premiere que é da globo na record por essa eu não esperava – se assustou uma internauta.

Veja algumas reações:

É da Amazon evidentemente, mas não deixa de ser curioso kkk A Amazon poderia promover tantos produtos resolveu promover o premiere na Record… Pode acontecer isso na libertadores no SBT Tb. Aguardemos… — clailson vieira (@clailsonvieira) June 26, 2021

Premiere que é da globo na record por essa eu não esperava #PowerCouple — Iarlley (@iarlleey) June 26, 2021

O melhor daqui é a Amazon ter levado o Premiere pra tela da Record TV ou o Premiere ter mais divulgação na Amazon do que no globoplay, próprio streaming do grupo globo? https://t.co/N2xAVUzAAd — Daniel Silva (@_Dan_Silvaa) June 26, 2021

Caraca, bizarro. Propaganda do Premiere na Record. https://t.co/UO3HLnKL2P — Pedro Augusto (@PedroAugustoGA) June 26, 2021

Premiere na Record https://t.co/8jKLFEWnxD — Cristiano Barbosa (@Cris_Barbosa1) June 26, 2021

