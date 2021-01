Realista, técnico da Ponte Preta joga a toalha sobre acesso Fábio Moreno não acredita que o time consiga brigar por uma vaga na elite do futebol nacional

A semana começou de maneira frustrante para a Ponte Preta. Com chances de acesso, a Macaca precisava vencer o Cuiabá e colar no G4, mas ficou no empate dentro de casa por 2 a 2.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Na coletiva de imprensa, o técnico Fábio Moreno jogou a toalha em relação a briga pelo acesso e não vê chances de reverter a situação.

‘Eu acho que, paralelo ao campeonato, a gente está sempre buscando planejar a próxima competição. Uma coisa não exclui a outra. Procuro falar sempre que não penso no acesso. São muitos concorrentes, a gente deixou de somar pontos importantes, é difícil reverter esse quadro faltando poucas partidas. O segundo turno é sempre mais duro, as últimas rodadas são mais complicadas, todo mundo está brigando por alguma coisa’, declarou na coletiva.

+ Ninguém quer o Brasileirão! Tropeço de líderes inspira memes entre os torcedores

Com 48 pontos, a Ponte Preta está na 7ª colocação, com 48 pontos. O CSA, primeiro time do G4, está com 52 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também