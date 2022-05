Real virou destaque positivo e vamos ver efeito na inflação nos próximos meses, diz diretor do BC

BRASÍLIA (Reuters) – O real passou a ser um destaque positivo desde a virada do ano na comparação com moedas de outros países e o efeito na inflação será visto nos próximos meses, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra.

“Vai ser interessante olhar em três ou quatro meses, eu espero, a gente vai olhar para o Brasil, vai ter reversão do choque do câmbio, vai performar mais e começar a bater nos dados, essa valorização recente vai começar a bater daqui a alguns meses”, disse.





Em videoconferência organizada pela Kinea, Serra também afirmou que é difícil imaginar o crescimento do Brasil em 2023 acima do potencial, “seja lá o que ele for”, porque o ciclo de política monetária traz a demanda para baixo.

(Por Bernardo Caram)