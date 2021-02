Real Sociedad x Manchester United é transferido para Turim, na Itália

A partida de ida do Manchester United no campo da Real Sociedad pela Liga Europa foi transferida de San Sebastián a Turim em resultado das restrições de viagem da Espanha para combater a disseminação de variantes da covid-19, disse a Uefa em um comunicado nesta terça-feira (9).

A partida será no Estádio da Juventus no horário agendado de 18h55 no dia 18 de fevereiro. O jogo foi transferido devido à proibição espanhola à entrada de viajantes do Reino Unido, com exceção de passageiros que são moradores ou cidadãos da Espanha ou Andorra.

A proibição foi ampliada nesta terça-feira (9) e irá até 2 de março, ameaçando a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Atlético de Madri em casa contra o Chelsea, que deveria acontecer no Estádio Wanda Metropolitano em 23 de fevereiro, mas não pode mais ser realizada na Espanha.

O Atlético de Madri não quis comentar como a proibição afeta a partida, mas o jornal espanhol Marca disse que o jogo pode ser transferido para Budapeste, a mais de três mil quilômetros de Madri.

O confronto não pode ocorrer na França, Alemanha, Bélgica ou Portugal, já que estes países também estão restringindo viagens de e para o Reino Unido.

A partida de ida do Liverpool no campo do Leipzig no dia 16 de fevereiro foi realocada para Budapeste em resultado das restrições na Alemanha, assim como a partida de ida do Manchester City no gramado do Borussia Moenchengladbach em 24 de fevereiro.

