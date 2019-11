Real Sociedad vence Granada e se junta a Barça e Real Madrid no topo

A Real Sociedad (3º) venceu fora de casa (2-1) o Granada (6º) que perdeu a chance de assumir a liderança isolada neste domingo pela 12ª rodada da Liga espanhola, se igualando no alto da tabela a Barcelona (1º) e Real Madrid (2º), os três com 22 pontos.

Mas os ‘azulgranas’ e os ‘merengues’ têm uma partida a menos. O ‘Clásico’ que teriam que ter disputado na semana passada foi adiado para o dia 18 de dezembro devido aos episódios de violência nas ruas de Barcelona.

No estádio de Los Cármenes, Portu marcou duas vezes (21 e 89) se mostrando hábil e rápido na finalização e deu os três pontos ao time basco diante de um Granada que havia empatado por meio de Álvaro Vadillo (36), em uma cobrança de falta.

Com a derrota, o Granada ficou com 20 pontos, atrás de Atlético e Sevilla (ambos com 21) e do trio que lidera o campeonato espanhol.

– Osasuna e Valladolid vencem –

Mais cedo o Osasuna, apesar de estar em 9º em um campeonato bastante embolado, ficou a apenas um ponto da zona da Liga Europa e a três das posições classificatórias para a Liga dos Campeões.

Em sua vitória sobre o Alavés (16º) neste domingo, a equipe de Pamplona abriu uma vantagem por meio de Rubén García (aos 20 minutos) e do argentino Ezequiel Ávila (26), e decretou a vitória com dois pênaltis convertidos por Roberto Torres (45) e Juan Villar (55). O Alavés diminuiu com Victor Laguardia (27) e Lucas Pérez (51).

O Valladolid (12º) também manteve sua luta pelas posições classificatórias para os torneios europeus depois de sua vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca (17º).

Joaquín Fernández (40), Enes Unal (50, de pênalti) e Sandro Ramírez (90+4) nos instantes finais do duelo foram os autores dos gols do triunfo sobre o Mallorca, em uma partida em que o time recém promovido quase não teve chances.

O Celta não soube aproveitar a derrota do Mallorca e segue na zona de rebaixamento depois de perder em casa por 1 a 0 para o Getafe. A derrota custou o cargo do técnico Fran Escribá, demitido horas depois.

Enquanto isso o Eibar (14º) conseguiu se afastar da zona da degola ao vencer fora de casa por 2 a 1 o lanterna Leganés, cada vez mais afundado na tabela. O Leganés abriu o placar no estádio de Butarque com um gol logo aos 6 minutos do marroquino Youssef En Nesyri. Mas o time basco reagiu e virou por meio do brasileiro Charles (17) e de Kike García (84).

Em outra partida deste domingo, Villarreal (8º) e Athletic Bilbao (10º) não saíram do 0 a 0 no estádio El Madrigal resultado que manteve as duas equipes no meio da tabela.

No sábado o líder Barcelona foi surpreendido pelo Levante (11º) que venceu por 3 a 1 e o Real Madrid (2º) não soube aproveitar, ficando no empate em 0 a 0 com o Betis (15º).

— Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sábado:

Espanyol – Valencia 1 – 2

Levante – Barcelona 3 – 1

Sevilla – Atlético de Madrid 1 – 1

Real Madrid – Betis 0 – 0

– Domingo:

Valladolid – Mallorca 3 – 0

Villarreal – Athletic Bilbao 0 – 0

Osasuna – Alavés 4 – 2

Leganés – Eibar 1 – 2

Celta Vigo – Getafe 0 – 1

Granada – Real Sociedad 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 11 7 1 3 29 14 15

2. Real Madrid 22 11 6 4 1 21 9 12

3. Real Sociedad 22 12 7 1 4 20 13 7

4. Atlético de Madrid 21 12 5 6 1 12 7 5

5. Sevilla 21 12 6 3 3 15 13 2

6. Granada 20 12 6 2 4 19 15 4

7. Getafe 19 12 5 4 3 18 15 3

8. Villarreal 18 12 5 3 4 25 16 9

9. Osasuna 18 12 4 6 2 16 13 3

10. Athletic Bilbao 17 12 4 5 3 11 7 4

11. Levante 17 12 5 2 5 15 14 1

12. Valladolid 17 12 4 5 3 14 14 0

13. Valencia 17 12 4 5 3 17 18 -1

14. Eibar 15 12 4 3 5 14 17 -3

15. Betis 13 12 3 4 5 14 21 -7

16. Alavés 12 12 3 3 6 11 18 -7

17. Mallorca 11 12 3 2 7 9 18 -9

18. Celta Vigo 9 12 2 3 7 6 15 -9

19. Espanyol 8 12 2 2 8 6 20 -14

20. Leganés 5 12 1 2 9 6 21 -15

