Real Sociedad vence clássico basco contra Athletic Bilbao

A Real Sociedad (6º) venceu o dérbi basco contra o Athletic Bilbao (9º), em um duelo da 23ª rodada da Liga espanhola entre duas equipes focadas nas semifinais da Copa do Rei que disputarão na próxima semana contra Mirandés e Granada, respectivamente.

Após o esforço realizado na última quinta-feira para eliminar os gigantes Real Madrid e Barcelona nas quartas-de-final da Copa do Rei, os técnicos Imanol Alguacil e Gaizka Garitano colocaram em campo duas equipes com vários reservas.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a entrada no segundo tempo das estrelas de ataque de ambas as equipes mudou a história do confronto.

O destaque da recente vitória da Real Sociedad em pleno Santiago Bernabéu, o sueco Alexander Isak, deu um passe para trás para Portu concluir de pé direito e abrir o placar.

O Athletic respondeu com um gol de Iñaki Williams, herói na vitória sobre o Barça, que mandou para o fundo das redes após receber um passe de Iker Muniain (71). Os dois haviam entrado em campo minutos antes.

Mas Isak, um dos atacantes em melhor fase na Espanha, aproveitou um rebote de Unai Simon para levar a torcida ao delírio na Reale Arena (83), pouco antes de Muniain receber o cartão vermelho devido a uma entrada dura sobre Mikel Oyarzabal.

Com esses três pontos, o time de San Sebastián deixa seu maior rival seis pontos atrás e fica em dois da zona da Champions, que é aberta pelo Atlético de Madrid.

Horas antes, o Espanyol, do técnico Abelardo, conquistou três pontos importantes na luta pela salvação em seu duelo direto com o Mallorca (1-0). O time catalão continua na zona de rebaixamento, mas empatou em pontos com Leganés e Mallorca, que levam vantagem na tabela devido ao saldo. O gol foi marcado por Raúl de Tomás, de cabeça, no segundo tempo (58).

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Eibar 2 – 1

– Sábado:

Levante – Leganés 2 – 0

Getafe – Valencia 3 – 0

Valladolid – Villarreal 1 – 1

Atlético de Madrid – Granada 1 – 0

– Domingo:

Espanyol – Mallorca 1 – 0

Real Sociedad – Athletic Bilbao 2 – 1

Osasuna – Real Madrid

(14h30) Celta Vigo – Sevilla

(17h00) Betis – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 14 7 1 40 13 27

2. Barcelona 46 22 14 4 4 52 26 26

3. Getafe 42 23 12 6 5 35 20 15

4. Atlético de Madrid 39 23 10 9 4 23 15 8

5. Sevilla 39 22 11 6 5 28 21 7

6. Real Sociedad 37 23 11 4 8 39 31 8

7. Valencia 37 23 10 7 6 33 32 1

8. Villarreal 35 23 10 5 8 40 31 9

9. Athletic Bilbao 31 23 7 10 6 23 19 4

10. Granada 30 23 9 3 11 27 30 -3

11. Levante 29 23 9 2 12 29 34 -5

12. Osasuna 28 22 6 10 6 29 28 1

13. Betis 28 22 7 7 8 30 34 -4

14. Alavés 27 23 7 6 10 25 33 -8

15. Valladolid 26 23 5 11 7 19 25 -6

16. Eibar 24 23 6 6 11 22 32 -10

17. Mallorca 18 23 5 3 15 22 39 -17

18. Leganés 18 23 4 6 13 18 36 -18

19. Espanyol 18 23 4 6 13 19 40 -21

20. Celta Vigo 17 22 3 8 11 17 31 -14

