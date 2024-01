Real Sociedad vence Celta e é o primeiro semifinalista da Copa do Rei

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Na abertura das quartas de final da Copa do Rei, a Real Sociedad conquistou nesta terça-feira (23) a vaga nas semifinais ao vencer por 2 a 1 em sua visita ao Celta de Vigo.

Esta rodada é disputada em jogo único e os bascos cumpriram a sua missão apesar de jogarem longe de sua torcida.

O ponta-esquerda Mikel Oyarzabal, com uma cabeçada logo aos 2 minutos, após uma assistência do meia Mikel Merino, abriu o caminho da vitória para a Real no estádio de Balaídos.

No segundo tempo, a Real Sociedad aumentou por meio do atacante surinamês Sheraldo Becker (66′), que estreou em grande estilo em seu novo time.

Nos acréscimos (90’+1), o meia americano Luca de la Torre diminuiu para o Celta, mas não houve tempo para ir além disso.

A Real Sociedad volta assim às semifinais da Copa do Rei quatro anos depois. Naquela edição de 2020, o time acabou se sagrando campeão do torneio ao derrotar o Athletic Bilbao na decisão.

“Ainda não fizemos nada, falta muito, porque o que queremos é chegar à final. Hoje demos mais um passo importante, mas o objetivo ainda não foi alcançado porque queremos estar na final”, declarou o técnico da Real Imanol Alguacil em coletiva de imprensa, após a partida.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Celta diante da Real em casa. As duas equipes se enfrentaram no último fim de semana pelo Campeonato Espanhol, com vitória da Real Sociedad por 1 a 0 com um gol do meia-atacante Brais Méndez, que nesta terça-feira deu a assistência para Becker balançar a rede.

A má notícia da noite para a Real Sociedad foi a substituição, devido a lesão no primeiro tempo, do lateral-esquerdo escocês Kieran Tierney.

O calendário continua sobrecarregado para a Real, que também segue viva na Liga dos Campeões, onde em fevereiro e março vai enfrentar o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final.

As quartas de final da Copa do Rei continuam nesta quarta-feira com mais dois duelos.

O líder de LaLiga, o Girona, visita o Mallorca. Depois, Atlético e Barcelona disputam o duelo principal desta rodada.

Na quinta-feira as quartas de final serão encerradas com o confronto entre Atlético de Madrid e Sevilla.

O atual campeão da Copa do Rei, o Real Madrid, foi eliminado na semana passada pelo ‘Atleti’ nas oitavas de final.

— Jogos das quartas de final da Copa do Rei (partida única):

– Terça-feira:

Celta de Vigo – (+) Real Sociedad 1 – 2





– Quarta-feira (horário de Brasília):

(15h30) Mallorca – Girona

(17h30) Athletic Bilbao – Barcelona

– Quinta-feira (horário de Brasília):

(17h00) Atlético de Madrid – Sevilla

(+) classificado para as semifinais

