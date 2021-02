Real Sociedad vai enfrentar Manchester United na Itália pela Liga Europa

As restrições impostas na Espanha pela pandemia de covid-19 levarão a Real Sociedad a jogar a partida de ida da segunda fase da Liga Europa contra o inglês Manchester United, na cidade italiana de Turim, no dia 18 de fevereiro, informou nesta terça-feira o clube espanhol.

“Depois de obtida a permissão do governo italiano, o jogo contra o Manchester United será disputado no Estádio da Juventus, em Turim, no dia 18 de fevereiro às 18h55 (14h55 de Brasília)”, explicou a Real Sociedad.

O clube espanhol afirma ter tomado esta decisão devido à “proibição da entrada na Espanha de voos provenientes do Reino Unido” para evitar a propagação da variante britânica do coronavírus.

Com previsão inicial para 16 de fevereiro, o governo espanhol prorrogou nesta terça-feira as restrições impostas aos voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul até 2 de março.

Só podem entrar na Espanha passageiros com nacionalidade espanhola ou residência na Espanha e Andorra.

Uma exceção é para passageiros em trânsito, mas sem poder sair do aeroporto ou ficar mais de 24 horas.

A Real Sociedad “gostaria de agradecer à Juventus FC pelas facilidades oferecidas para receber o jogo”, indicou o comunicado.

As restrições impostas aos voos da Grã-Bretanha também podem afetar a os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, que o Atlético de Madrid vai enfrentar o Chelsea, no dia 23 de fevereiro, em Madri.

Segundo a imprensa espanhola, o Atlético já consideraria jogar em Bucareste (Romênia) ou em Gênova (Itália) como alternativas.

gr/psr/lca

