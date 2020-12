Real Sociedad tropeça no Alavés e desperdiça chance de voltar ao topo na Espanha

O melhor ataque do Campeonato Espanhol não estava inspirado neste domingo. Sem conseguir fazer gols diante do Alavés, a Real Sociedad amargou um duro 0 a 0, resultado que impediu o time de retomar a liderança da competição.

Melhor para o Atlético de Madrid, que no sábado havia subido para o topo da tabela e fecha a rodada com um ponto a mais e dois jogos a menos. Tem 26 pontos, diante de 25 da Real Sociedad. Por enquanto, a disputa parece estar apenas entre ambos, já que o terceiro colocado, Villarreal, já está cinco pontos atrás.

A Real Sociedad sentiu muito a falta de seu astro, David Silva, na casa do Alavés. Com dores musculares, o jogador acabou vetado momentos antes de a partida começar no estádio Mendizorroza.

O técnico Imanol Alguacil conta com a recuperação do astro para o duelo de quinta-feira, pela Liga Europa, em visita ao Napoli. Roberto López não conseguiu manter o bom rendimento na vaga de Silva e o poderoso ataque de 22 gols passou em branco.

Mesmo jogando com 29 minutos com um jogador a mais, a Real Sociedad não conseguiu furar o paredão defensivo do Alavés. Battaglia foi expulso ao reclamar de uma marcação da arbitragem.

Além da Real Sociedad, o terceiro colocado Villarreal também desperdiçou dois pontos importantes neste domingo. Em casa, não saiu do 0 a 0 com o Elche. O domingo teve outros dois jogos: Granada 3 x 3 Huesca e Osasuna 0 x 2 Betis.

