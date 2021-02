Real Sociedad goleia Cádiz (4-1) e se mantém na ‘zona europeia’

A Real Sociedad venceu o Cádiz por 4 a 1 neste domingo, com dois gols de Mikel Oyarzábal e dois do sueco Alexander Isak, em partida da 22ª rodada da espanhola LaLiga, o que a mantém na sexta posição, na ‘zona europeia’.

Se o campeonato terminasse neste momento, o time basco teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

A equipe de San Sebastian chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças aos gols do Oyarzábal (aos 26, de pênalti, e aos 35).

Isak aumentou a vantagem no segundo tempo, aos 54 e aos 59 minutos.

Com seus dois gols, Oyarzábal já soma dez nesta temporada, enquanto seu companheiro de equipe Isak balançou as redes oito vezes.

O Cádiz, 14º na tabela após esta derrota, fez o gol de honra aos 65 minutos por meio de Jairo Izquierdo.

No segundo jogo do dia, entre dois clássicos do futebol espanhol, o Athletic Bilbao (10º) e o Valencia (12º) empataram em 1 a 1 em San Mamés.

Hugo Guillamón, com um gol contra quando tentava afastar um cruzamento, colocou o time da casa na frente, que não havia mosrado muita iniciativa até então, aos 43 minutos. O Valencia empatou graças a uma cabeçada do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista (66).

O Athletic Bilbao, que esta semana precisou jogar 120 minutos para avançar às semifinais da Copa do Rei contra o Betis, a quem venceu nos pênaltis, mostrou cansaço.

O seu treinador, o ex-valenciano Marcelino, não contou com o salvador daquele duelo, Raúl García – autor do gol do empate nos acréscimos (90+4) -, nem com seu capitão e ‘maestro’, o lesionado Iker Muniain.

— Jogos da 22ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Levante – Granada 2 – 2

SD Huesca – Real Madrid 1 – 2

Elche – Villarreal 2 – 2

Sevilla – Getafe 3 – 0

– Domingo:

Real Sociedad – Cádiz 4 – 1

Athletic Bilbao – Valencia 1 – 1

Osasuna – Eibar 2 – 1

Betis – Barcelona

– Segunda-feira:

(18h00) Atlético de Madrid – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 50 19 16 2 1 40 10 30

2. Real Madrid 43 21 13 4 4 37 19 18

3. Sevilla 42 21 13 3 5 31 16 15

4. Barcelona 40 20 12 4 4 41 18 23

5. Villarreal 36 22 8 12 2 31 22 9

6. Real Sociedad 35 22 9 8 5 36 20 16

7. Betis 30 21 9 3 9 27 34 -7

8. Granada 30 22 8 6 8 26 36 -10

9. Levante 27 21 6 9 6 31 31 0

10. Athletic Bilbao 25 21 7 4 10 28 26 2

11. Celta Vigo 25 21 6 7 8 24 31 -7

12. Valencia 24 22 5 9 8 28 30 -2

13. Getafe 24 21 6 6 9 17 26 -9

14. Cádiz 24 22 6 6 10 20 35 -15

15. Osasuna 22 22 5 7 10 21 31 -10

16. Alavés 22 22 5 7 10 19 29 -10

17. Eibar 20 22 4 8 10 18 25 -7

18. Valladolid 20 22 4 8 10 21 33 -12

19. Elche 18 20 3 9 8 18 28 -10

20. SD Huesca 16 22 2 10 10 18 32 -14

bds/pm/mcd/aam

Veja também