Real Sociedad emplaca 6ª vitória seguida e retoma liderança isolada do Espanhol

A Real Sociedad não dá brecha aos seus adversários. Neste domingo, o time basco chegou à sexta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol ao derrotar o Cádiz por 1 a 0, fora de casa, e voltou a liderar de forma isolada a competição. O atacante sueco Alexander Isak marcou o gol do triunfo.

Com o sexto resultado positivo em sequência no campeonato, a Real Sociedad lidera com 23 pontos e agora tem três de vantagem em relação ao novo vice-líder Atlético de Madrid, que assumiu o posto ao superar o Barcelona no sábado. A equipe de San Sebastián, porém, tem dois jogos a mais que o rival de Madri.

O Cádiz sofreu o segundo revés seguido. Mesmo assim, se manteve no sexto lugar, dentro da zona de classificação à Liga Europa, com 14 pontos.

No duelo em Cádis, a Real Sociedad foi superior desde o início, visto que liderou quase todas as estatísticas. Os visitantes finalizaram 14 vezes, sendo quatro em direção ao gol, enquanto que os donos da casa, arremataram apenas duas vezes, nenhuma à meta adversária. O time basco chegou a ter mais de 70% de posse de bola e dominou o rival.

Pela insistência, a Real Sociedad foi premiada no segundo tempo. O triunfo foi conquistado com gol de Alexander Isak, aos 21 minutos. O meio-campista belga Januzaj cruzou da direita na cabeça do atacante sueco, que não perdoou.

Em outro confronto da liga espanhola já encerrado neste domingo, Eibar e Getafe empataram sem gols. Os mandantes brigam para se afastar da zona de rebaixamento e ocupam o 14º lugar, com 10 pontos, enquanto que a equipe visitante aparece na nona posição, com 12.

