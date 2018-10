Real perde nos acréscimos para o Alavés e aumenta crise

Com um gol nos acréscimos de Manu Garcia, o surpreendente Alavés (3º) venceu por 1 a 0 o Real Madrid (2º) do técnico Julen Lopetegui, que vive situação complicada após sua equipe somar a quarta partida seguida sem marcar gol, neste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sob chuva, o Real Madrid dominou o Alavés, mas foi incapaz de transformar as chances em gols. E, no fim, foi castigado com uma cabeçada de Garcia nos acréscimos (90+5) que o goleiro Thibaut Courtois não alcançou.

Vinicius Junior, de apenas 18 anos e uma das grandes promessas do futebol brasileiro, começou a partida no banco e entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, mas nada pôde fazer para ajudar o Real Madrid a conseguir um resultado melhor.

Com quase sete horas de bola rolando sem marcar (6 horas e 49 minutos), o Real Madrid vive sua maior seca de gols desde 1985.

Com o resultado, o Alavés chegou aos mesmos 14 pontos dos líderes Barcelona e Real Madrid (2º). Messi e companhia, porém, poderão assumir a liderança isolada em casa de vitória no domingo contra o Valencia (16º).

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Girona (14º) perdeu em casa para o Eibar (11º) por 3 a 2, enquanto o Levante (10º) derrotou por 1 a 0 o Getafe (13º).

— Programação e resultados da 8ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Real Sociedad 1 – 3

– Sábado:

Girona – Eibar 2 – 3

Getafe – Levante 0 – 1

Alavés – Real Madrid 1 – 0

Leganés – Rayo Vallecano

– Domingo:

(07h00) Valladolid – SD Huesca

(11h15) Atlético de Madrid – Betis

(13h30) Sevilla – Celta Vigo

Espanyol – Villarreal

(15h45) Valencia – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 14 7 4 2 1 18 8 10

2. Real Madrid 14 8 4 2 2 12 7 5

3. Alavés 14 8 4 2 2 11 8 3

4. Sevilla 13 7 4 1 2 16 7 9

5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 8 4 4

6. Betis 12 7 3 3 1 5 5 0

7. Espanyol 11 7 3 2 2 8 6 2

8. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

9. Celta Vigo 10 7 2 4 1 12 10 2

10. Levante 10 8 3 1 4 12 14 -2

11. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3

12. Valladolid 9 7 2 3 2 6 6 0

13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1

14. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

15. Villarreal 8 7 2 2 3 5 4 1

16. Valencia 8 7 1 5 1 5 6 -1

17. Athletic Bilbao 7 7 1 4 2 9 13 -4

18. Rayo Vallecano 5 6 1 2 3 7 14 -7

19. SD Huesca 5 7 1 2 4 7 17 -10

20. Leganés 4 7 1 1 5 6 12 -6

