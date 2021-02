Real Madrid x Valencia: onde assistir e prováveis escalações Os Merengues precisam da vitória para seguir na caça ao Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol

Neste domingo, 14, Real Madrid e Valencia se enfrentarão às 12h15, no estádio Alfredo di Stefano, em partida válida 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Granada por 2 a 1, o time Merengue precisa da vitória para se manter vivo na luta pelo título. Já o Valência está a apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, portanto, precisa dos três pontos.

CAÇA AO LÍDER

​A partida deste domingo é essencial para as pretensões do Real de se manter vivo no título do Campeonato Espanhol. No entanto, a situação não é fácil. A distância para o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos, é de oito pontos. Além disso, os Merengues não aproveitaram a 22ª rodada. O Atlético empatou com o Celta de Vigo por 2 a 2, no estádio Wanda Metropolitano. O Real, por sua vez, perdeu para o Huesca fora da casa.

– Queremos continuar com o que estamos fazendo. Temos boa energia e amanhã é uma boa oportunidade para nos justificar. – ponderou o técnico Zidane, em coletiva de imprensa neste sábado.

ESPERANÇA

Acostumado por brigar por posições na parte de cima da tabela, o Valencia faz, até aqui, uma temporada muito ruim e tem apenas quatro pontos a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Em 22 jogos, foram cinco vitórias, nove empates e oito derrotas. No entanto, os visitantes tem no que se apegar. Além de somar quatro pontos na últimas duas rodadas, o Valência derrotou o Real Madrid por 4 a 1 no jogo de ida, na nona rodada da La Liga.

– Estamos preparados para um jogo exigente contra o Real Madrid. – afirmou o técnico Javi Garcia.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Valencia

Data e horário: 14/02/2021, às 12h15

Local: Estádio Alfredo di Stefano

Onde assistir: FOX Sports

Arbitragem: José María Sánchez Martínez

Auxiliares: Mario Melero López e José Luis Martínez Serrato.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Zidane)

​Courtois; Odriozla, Varane, Nacho Fernández e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Vinícius Júnior e Benzema.

Desfalques: Marcelo, Hazard, Valverde, Rodrygo e Sergio Ramos (fora); Isco, Éder Militão, Lucas Vázquez e Carvajal (duvidável).

VALENCIA (Técnico: Javi Garcia)

Doménech; Correia, Gabriel Paulista, Ferro e Gayá; Daniel Wass, Carlos Soler, Racic e Gonçalo Guedes; Maximiliano Gómez e Manu Vallejo.

Desfalques: Guillamón (suspenso); Cheryshev, Mangala, Piccini, Diakhaby e Cillessen (duvidável).

