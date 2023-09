Real Madrid vence Real Sociedad de virada e mantém os 100% no Campeonato Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 18:21 Compartilhe

O Real Madrid derrotou o Real Sociedad de virada, neste domingo, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. O resultado mantém o aproveitamento de 100% da equipe no torneio e também a liderança na classificação com 15 pontos em cinco rodadas.

O time do técnico José Mourinho levou um susto logo no início do duelo com o gol de Ander Barrenetxea. No entanto, o time conseguiu se impor, voltou a dominar a partida, e garantiu os três pontos diante de sua torcida. Já o Real Sociedad segue oscilando na competição. Com uma vitória, uma derrota e três empates, o time visitante ocupa o 11º posto na classificação: seis pontos

Depois de ver o oponente ter ainda um gol anulado, o Real Madrid entrou na partida após mandar uma bola no travessão em jogada de Joselú. Pressionando o rival, o empate veio nos acréscimos da etapa inicial. Valverde recebeu bom passe na entrada da área e chutou forte: 1 a 1.

Na volta do intervalo o panorama não mudou e a virada não demorou a acontecer. Francisco Garcia fez o cruzamento na área e encontrou Joselú. Ele cabeceou com precisão e colocou o Real Madrid na frente: 2 a 1.

Com o confronto sob controle, Carlo Ancelotti optou por garantir o resultado no final. Sacou Rodrygo para a entrada de Brahim Díaz, fechou o meio-campo e, na base do toque de bola esperou o tempo passar até o apito final.

Mais três jogos completaram a rodada do final de semana no Espanhol. Sevilla derrotou o Las Palmas por 1 a 0, o Villarreal também fez a lição de casa e ganhou do Almería por 2 a 1 e o Getafe levou a melhor sobre o Osasuna ao fazer 3 a 2.

