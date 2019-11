Real Madrid vence Real Sociedad; Barça vira contra Leganés e divide liderança

O Real Madrid venceu de virada a Real Sociedad com gols de Karim Benzema (37), Fede Valverde (48) e Luka Modric (74) depois de começar perdendo por 1 a 0 com um gol do brasileiro Willian José (2), após uma falha de Sergio Ramos neste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe merengue fez uma boa partida, liderada por Benzema, autor de seis gols nos últimos cinco jogos e artilheiro do campeonato espanhol com 10 gols, a três dias do grande duelo na Champions contra o PSG, no Santiago Bernabéu.

“Começamos de forma regular, não por causa do gol pelo jogo em si. Jogamos 30 minutos com dificuldades, mas depois não nos entregamos e fizemos uma boa partida contra uma equipe muito boa”, destacou o técnico madridista Zinedine Zidane.

O francês aproveitou também a chance para assegurar que sua equipe vai enfrentar em melhores condições a partida da Champions contra o PSG, depois da derrota de 3 a 0 no primeiro confronto em Paris.

“Simplesmente somos melhores. É lógico. Tivemos uma partida complicada em Paris, mas isso é passado. Não há vontade de revanche na terça. Simplesmente queremos fazer uma boa partida”, declarou.

Além desse jogo o Atlético de Madrid obteve seu sétimo empate em 14 rodadas em Granada, em outro duelo em que voltou a decepcionar com um futebol fraco e pouco ofensivo.

Os madrilenhos abriram o placar no segundo tempo (60) com um gol do lateral brasileiro Renan Lodi após uma grande jogada do mexicano Héctor Herrera, mas apenas sete minutos depois Germán Sánchez empatou com uma cabeçada após um escanteio (67).

– Barça vence Leganés –

Mais cedo, mesmo sem brilho e longe do seu melhor futebol, o Barcelona conseguiu vencer fora de casa o lanterna Leganés de virada (2-1).

O Leganés abriu o placar aos 12 minutos graças a um belo chute do marroquino Youssef En-Neysri, que mandou a bola no ângulo do goleiro alemão Marc André Ter Stegen. Mas o time catalão conseguiu empatar por meio de uma cabeçada do uruguaio Luis Suárez após um passe de falta de Lionel Messi (53). Coube ao chileno Arturo Vidal marcar o gol que garantiu os três pontos (79) para o Barça.

O técnico Ernesto Valverde colocou em campo um time ofensivo e pôde contar desde o início com Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé no duelo disputado na periferia de Madri.

Mas o Barça não conseguiu ficar à vontade e nem encontrar espaços diante da sólida defesa do Leganés.

O gol de Vidal chegou quando o volante chileno aproveitou uma sobra na pequena área após um escanteio.

O resultado e principalmente o futebol apresentado preocupam faltando quatro dias para receber o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões.

Apesar de se manter líder, o Barça pode ser igualado no número de pontos pelo Real Madrid, que neste sábado recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu.

Já o Leganés vai continuar mais uma semana no fundo da tabela com 6 pontos, mas a melhoria desde a chegada do técnico mexicano Javier Aguirre, principalmente na defesa, é evidente.

Em outra partida deste sábado, um gol de Sergio Canales nos acréscimos deu a vitória em casa ao Betis sobre o Valencia (2-1).

O uruguaio Maxi Gómez abriu para o Valencia no primeiro tempo (32) e Joaquín Sánchez empatou antes do intervalo (37).

Graças a esse triunfo, o Betis se afasta provisoriamente da zona de rebaixamento (14º com 16 pontos), enquanto que o Valencia (10º) se distancia das primeiras posições antes de enfrentar o Chelsea na próxima quarta-feira em uma partida vital para seu futuro europeu.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Levante – Mallorca 2 – 1

– Sábado:

Leganés – Barcelona 1 – 2

Betis – Valencia 2 – 1

Granada – Atlético de Madrid 1 – 1

Real Madrid – Real Sociedad 3 – 1

– Domingo:

(08h00) Espanyol – Getafe

(10h00) Osasuna – Athletic Bilbao

(12h00) Eibar – Alavés

(14h30) Villarreal – Celta Vigo

(17h00) Valladolid – Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 28 13 9 1 3 35 16 19

2. Real Madrid 28 13 8 4 1 28 10 18

3. Atlético de Madrid 25 14 6 7 1 16 9 7

4. Sevilla 24 13 7 3 3 17 14 3

5. Real Sociedad 23 14 7 2 5 22 17 5

6. Granada 21 14 6 3 5 20 18 2

7. Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 13 8 5

8. Getafe 20 13 5 5 3 18 15 3

9. Levante 20 14 6 2 6 18 17 1

10. Valencia 20 14 5 5 4 20 20 0

11. Osasuna 19 13 4 7 2 16 13 3

12. Villarreal 18 13 5 3 5 26 19 7

13. Valladolid 17 13 4 5 4 14 17 -3

14. Betis 16 14 4 4 6 17 24 -7

15. Alavés 15 13 4 3 6 14 18 -4

16. Eibar 15 13 4 3 6 14 21 -7

17. Mallorca 14 14 4 2 8 13 21 -8

18. Celta Vigo 9 13 2 3 8 7 19 -12

19. Espanyol 8 13 2 2 9 7 23 -16

20. Leganés 6 14 1 3 10 8 24 -16

