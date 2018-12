Real Madrid vence Rayo e assume 3º lugar na Espanha

O Real Madrid (3º) venceu por 1 a 0 o Rayo Vallecano (19º), neste sábado pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu provisoriamente o terceiro lugar, enquanto o Atlético de Madrid derrotou por 3 a 2 o Valladolid e empatou em pontos com o líder Barcelona, que visita no domingo o Levante (7º).

Um chute cruzado de Karim Benzema (13 minutos) deu a vitória magra ao Real, após a má imagem deixada pela equipe do técnico Santiago Solari na derrota diante do CSKA Moscou (3-1), no meio de semana pela Liga dos Campeões.

O Real, que superou provisoriamente o Sevilla (4º), dominou durante toda a partida o Rayo, que segue na penúltima colocação, a quatro pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Mais cedo, o Atlético de Madrid (2º) derrotou por 3 a 2 o Valladolid (12º), com direito a dois gols de Antoine Griezmann.

Com o resultado, os Colchoneros seguem na segunda colocação, e, assim como o rival Real Madrid, ficam à espera do resultado do Sevilla, que encara no domingo o Girona (10º) e poderá reassumir a vice-liderança em caso de vitória.

Já o líder Barcelona precisará vencer o Levante no domingo para defender a vantagem de três pontos que tem sobre os principais perseguidores.

– Programação e resultados da 16ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Leganés 0 – 0

– Sábado:

Getafe – Real Sociedad 1 – 0

Valladolid – Atlético de Madrid 2 – 3

Real Madrid – Rayo Vallecano 1 – 0

(17h45) Eibar – Valencia

– Domingo:

(09h00) Sevilla – Girona

(13h15) Espanyol – Betis

(15h30) SD Huesca – Villarreal

(17h45) Levante – Barcelona

– Segunda-feira:

(18h00) Alavés – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 15 9 4 2 41 19 22

2. Atlético de Madrid 31 16 8 7 1 24 12 12

3. Real Madrid 29 16 9 2 5 24 19 5

4. Sevilla 28 15 8 4 3 27 16 11

5. Getafe 24 16 6 6 4 17 12 5

6. Alavés 24 15 7 3 5 18 17 1

7. Levante 22 15 6 4 5 27 25 2

8. Betis 22 15 6 4 5 16 17 -1

9. Celta Vigo 21 16 5 6 5 28 24 4

10. Girona 21 15 5 6 4 17 17 0

11. Espanyol 21 15 6 3 6 17 20 -3

12. Valladolid 20 16 5 5 6 15 18 -3

13. Real Sociedad 19 16 5 4 7 18 19 -1

14. Eibar 19 15 5 4 6 19 23 -4

15. Valencia 18 15 3 9 3 12 12 0

16. Leganés 18 16 4 6 6 15 19 -4

17. Villarreal 14 15 3 5 7 15 19 -4

18. Athletic Bilbao 14 15 2 8 5 15 23 -8

19. Rayo Vallecano 10 16 2 4 10 15 31 -16

20. SD Huesca 7 15 1 4 10 12 30 -18

