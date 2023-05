Real Madrid vence Osasuna e é campeão da Copa do Rei

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2023 - 19:42 Compartilhe

O Real Madrid se sagrou campeão da Copa do Rei pela 20ª vez em sua história ao vencer neste sábado o Osasuna por 2 a 1, com dois gols do atacante Rodrygo.

O time merengue saiu na frente com o brasileiro marcando logo aos dois minutos, mas Lucas Torró deixou tudo igual no segundo tempo (57′), antes de Rodrygo voltar a balançar as redes (69′) para garantir o título.

Além disso, a Copa dá moral ao Real Madrid para o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa na próxima terça-feira contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu.

O torcedor madridista não teve que esperar muito para soltar o grito de gol. Logo nos primeiros movimentos, Vinícius Júnior chegou à linha de fundo e tocou para trás para Rodrygo mandar a bola para as redes (2′).

Vini voltou a ser um pesadelo para a devesa adversária, especialmente para o lateral Jon Moncayola, que só conseguia pará-lo com faltas até receber o cartão amarelo (21′).

Mas a desvantagem no placar não desanimou o Osasuna, que respondeu com uma cabeçada de Ante Budimir que parou nas mãos do goleiro Thibaut Courtois (8′).

O Osasuna passou a pressionar a saída de bola do Real Madrid e explorar o jogo pelas laterais, provocando alguns erros do time merengue, que voltou a mostrar problemas defensivos e apelou para os lançamentos buscando a velocidade dos homens de frente.

Rodrygo não conseguiu dominar um passe de Vinícius e a bola ficou livre na área para Benzema chutar e obrigar o goleiro Sergio Herrera a fazer boa defesa (25′).

Apenas um minuto depois, Abde recebeu em profundidade, passou por Éder Militão e cruzou por cima de Courtois, mas a bola foi salva quase em cima da linha por Dani Carvajal.

Enquanto o Real Madrid se mostrava inseguro defensivamente, o Osasuna não se rendia e continuava disposto a fazer história.

O time merengue teve a chance de ampliar em uma cobrança de falta que David Alaba mandou por cima (32′)

As duas equipes aumentaram o ritmo depois do intervalo e o Osasuna acabou premiado pela insistência.

Lucas Torró aproveitou um rebote para para bater de primeira de fora da área e acertar o canto direito de Courtois para empatar (57′).

O gol levou à loucura os torcedores do Osasuna, mas pouco depois Rodrygo recebeu na área e tocou por cima do goleiro Sergio Herrera para fazer 2 a 1 (69′).

De novo na frente, o Real Madrid tentou aproveitar os espaços deixados pelo Osasuna em sua busca pelo empate.

O técnico Carlo Ancelotti deu mais consistência ao meio-campo com a entrada de Luka Modric (81′) para manter o controle da bola nos últimos minutos.

Apesar da persistência, o Osasuna não conseguiu evitar a 20ª conquista do Real Madrid na Copa do Rei, título que não vinha para o clube desde a temporada 2013/2014.





“É um dia muito especial, com dois gols. Sempre dizia que era um título que queria ganhar poque era o único que me faltava”, disse Rodrygo após o apito final.

“Quero continuar ganhando muito mais, muito mais vezes esta Copa. É a primeira e o ambiente é muito especial, um dia muito especial para mim”, acrescentou o brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da partida.

