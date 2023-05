Real Madrid vence Osasuna com gols de Rodrygo e volta a conquistar a Copa do Rei após nove anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 19:12 Compartilhe

O Real Madrid voltou a conquistar a Copa do Rei após nove anos. O time comandado por Carlo Acnelotti sofreu, mas derrotou o Osasuna por 2 a 1, neste sábado, em Sevilha, e levantou a taça do torneio pela 20ª vez em sua história. O brasileiro Rodrygo foi o responsável pelos dois gols madrilenhos.

O clube merengue é o terceiro maior campeão da competição, apenas atrás do Athletic Bilbao (23) e do Barcelona (31). O seu arquirrival, inclusive, venceu cinco das oito finais disputadas durante o hiato de títulos da equipe merengue.

O Osasuna segue sem nunca ter conquistado um troféu de grandes proporções. Desta vez, ficou perto do título, mas caiu perante ao talento dos brasileiro Vinícius Junior e Rodrygo, os destaques da partida.

Passado a Copa do Rei, o Real foca nas semifinais na Liga dos Campeões. O duelo com o Manchester City será na terça-feira, às 16h, no Santiago Bernabéu. A volta será na quarta (17), às 16h, em Manchester.

Sem competir com Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid colocou todas as suas atenções nas Copas. Antes de entrar em campo contra o City, precisou competir pela sonhada Copa do Rei, e precisou de apenas um minuto para sair na frente do placar, em lance com assinatura brasileira.

Vinícius Júnior, considerado um dos principais jogadores hoje na Europa, disparou pela esquerda, costurou a marcação, invadiu a área e rolou para Rodrygo abrir o placar. O Osasuna tentou uma resposta imediata, mas as duas tentativas ficaram nas mãos do goleiro Courtois.

Com mais de 65% de posse de bola, o Real Madrid era dono das principais ações e por muito pouco não ampliou aos 24 minutos. Vinícius Júnior fez linda jogada pela esquerda e lançou Rodrygo, que ajeitou para Benzema. O atacante exigiu grande defesa do goleiro Herrera.

O jogo foi ganhando emoção. Aos 25 minutos, Ezzalzouli ia fazendo um golaço por cobertura, mas Carvajal chegou a tempo para tirar a bola em cima da linha. O Real também não se acomodou e deixou o duelo aberto ao se manter no ataque. Aos 31, Alaba cobrou falta na trave.

O primeiro tempo também foi de provocações. David Garcia discutiu com Vinícius Júnior e passou a mão na cabeça do brasileiro, que reclamou muito da arbitragem. O clima foi apaziguado pelos demais, e o Real Madrid acabou levando a vitória parcial para o intervalo.

A partida continuou franca no segundo tempo. O Osasuna não aceitou a derrota e foi com tudo para cima. Aos 11 minutos, Torró aproveitou a sobra da entrada da área e superou Courtois para empatar, mas a festa dos torcedores que compareceram em peso no estádio durou pouco tempo.

Aos 24 minutos, Vinícius Junior fez o que quis novamente pela esquerda e rolou para o meia. Kroos pegou a sobra e arriscou da entrada da área, a bola chegou até Rodrygo, que ampliou. O gol acabou sendo um banho de água fria no Osasuna, que não conseguiu se levantar do tombo para evitar a derrota.

Nos minutos finais, o Real Madrid explorou o talento de Vinícius Júnior pelas laterais. O atacante brasileiro ganhou minutos importantes para o clube merengue, que volta a conquistar a Copa do Rei após nove anos.

