Real Madrid vence Napoli (4-2) e garante liderança do grupo na Champions

O Real Madrid mais do que cumpriu a tarefa que tinha pela frente, ao vencer o Napoli por 4 a 2 nesta quarta-feira (29), e garantiu a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões, o que pode dar à equipe um adversário teoricamente mais acessível nas oitavas de final.

Ainda com uma rodada a disputar na fase de grupos, o Real soma 15 pontos graças às cinco vitórias nos cinco primeiros jogos, numa chave em que o Napoli (2º, 7 pontos) ainda precisa de um empate contra o Braga, que empatou em 1 a 1 com o Union Berlin em Portugal, para se classificar como segundo colocado.

No Santiago Bernabéu, o argentino Gio Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, abriu o placar para o time napolitano no início da partida (9′).

Mas a reação merengue não demorou muito. Dois minutos depois, o atacante brasileiro Rodrygo bateu colocado no canto superior para empatar (11′) e a virada veio com o astro inglês Jude Bellingham completando de cabeça um cruzamento na medida de David Alaba (22′).

Mesmo com os espanhóis criando as melhores chances, o Napoli conseguiu o empate no início do segundo tempo com o camaronês Zambo Anguissa acertando um chute praticamente sem ângulo (47′).

O resultado até o momento garantia o objetivo das duas equipes, mas o argentino Nico Paz, que havia entrado no início do segundo tempo no lugar de Brahim Díaz (65′), resolveu experimentar de longe e contou com a colaboração do goleiro Alex Meret para recolocar o time merengue em vantagem.

Já nos acréscimos, Joselu se redimiu das oportunidades perdidas e mandou a bola para as redes após belo passe de Bellingham (90’+4).

