Real Madrid vence Mallorca e mantém liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), com um gol de cabeça do zagueiro Antonio Rüdiger, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que mantém a equipe no topo da tabela.

O jogo no Santiago Bernabéu se encaminhava para o empate quando Rüdiger aproveitou cobrança de escanteio de Luka Modric para marcar o gol da vitória merengue aos 32 minutos do segundo tempo.

Com 48 pontos, o Real Madrid fecha o primeiro turno do campeonato como líder, com apenas uma derrota, embora ainda possa ter sua pontuação alcançada pelo Girona (2º), que ainda enfrenta o Atlético de Madrid nesta quarta-feira.

Os madridistas dedicaram a vitória, a 15ª da equipe na temporada, ao técnico Carlo Ancelotti, que fez seu primeiro jogo desde que renovou seu contrato com o clube até 2026.

“O Mallorca se defendeu muito bem, muito bem organizado, e nós não jogamos no nosso melhor nível. Faltou um pouco de acerto, mas ganhamos em uma bola parada bem executada”, analisou Ancelotti em entrevista coletiva pós-jogo.

“Acho que nesta primeira parte da temporada marcamos muitos gols em lances de bola parada, acho que minha comissão técnica está trabalhando muito bem nisso. Temos bons batedores e finalizadores formidáveis, como Rüdiguer foi hoje”, acrescentou o técnico italiano, cuja equipe já havia vencido o Alavés utilizando a bola parada na rodada passada.

Mais cedo, o Granada (18º) bateu o Cádiz (19º) por 2 a 0 em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, enquanto o Celta de Vigo (17º) saiu da zona de perigo ao somar três pontos com a vitória por 2 a 1 sobre o Betis (7º), que chega ao quinto jogo sem vencer no campeonato.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Getafe – Rayo Vallecano 0 – 2

Real Sociedad – Alavés 1 – 1

Valencia – Villarreal 3 – 1

– Quarta-feira:

Granada – Cádiz 2 – 0

Celta Vigo – Betis 2 – 1

Real Madrid – Mallorca 1 – 0

(17h30) Girona – Atlético de Madrid





– Quinta-feira:

(13h00) Osasuna – Almería

(15h15) Sevilla – Athletic Bilbao

(17h30) Las Palmas – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 45 18 14 3 1 42 21 21

3. Atlético de Madrid 38 18 12 2 4 36 19 17

4. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15

6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1





8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

10. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8

13. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11

14. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6

15. Alavés 17 19 4 5 10 15 25 -10

16. Sevilla 16 18 3 7 8 23 25 -2

17. Celta Vigo 16 19 3 7 9 20 29 -9

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

