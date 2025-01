Real Madrid vence Mallorca (3-0) e vai à final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), em Jidá, na Arábia Saudita, e se classificou para enfrentar o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

O meia inglês Jude Bellingham abriu o placar no segundo tempo (63′), no momento de maior dificuldade do time merengue na partida. Nos acréscimos, um gol contra do eslovaco Martin Valjent (90’+3) e o brasileiro Rodrygo (90’+5) liquidaram a fatura.

Na final da Supercopa, no próximo domingo, o Real Madrid vai enfrentar o Barcelona, que poderá contar com Dani Olmo e Pau Víctor, depois que o Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) da Espanha concedeu uma medida cautelar ao clube catalão para regularizar os dois jogadores.

No jogo desta quinta-feira, o Real começou pressionando, mas esbarrou na atuação inspirada do goleiro Dominik Greif, que fechou o gol do Mallorca.

Lucas Vázquez teve a primeira chance logo aos três minutos, na entrada da área, após grande jogada de Kylian Mbappé, mas Greif defendeu.

Pouco depois, Rodrygo bateu de esquerda quase sem ângulo e obrigou o goleiro eslovaco a fazer outra boa defesa.

Bellingham também teve uma oportunidade em um chute de fora da área que Greif salvou quase em cima da linha.

O Mallorca também assustou. Cyle Larin teve duas chances claras, mas pecou na hora de finalizar (18′ e 30′).

Assim que começou o segundo tempo, o Mallorca continuou em busca do gol e Dani Rodríguez experimentou de esquerda, mas o chute saiu por cima.

O Real Madrid demorou a marcar, mas conseguiu abrir o placar com um gol chorado. Vinícius Júnior foi à linha de fundo e Rodrygo cabeceou na trave. Mbappé tentou no rebote e Greif espalmou, até que a bola sobrou para Bellingham mandar para as redes.

Nos acréscimos, Brahim Díaz tentou um passe para Mbappé e Valjent desviou a bola para o próprio gol.

Com a partida já decidida, Rodrygo, que nesta quinta-feira completou 24 anos, recebeu belo passe de Lucas Vázquez e fez o terceiro.

