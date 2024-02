AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/02/2024 - 19:02 Para compartilhar:

O Real Madrid ficou mais perto das quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer por 1 a 0 em sua visita ao RB Leipzig, nesta terça-feira (13), no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Um golaço de Brahim Díaz no início do segundo tempo (48′) colocou os ‘merengues’ em vantagem contra o time alemão antes da partida de volta, que será disputada no estádio Santiago Bernabéu, no dia 6 de março.

gr/iga/aam

