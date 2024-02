Real Madrid vence Leipzig (1-0) fora de casa na ida das oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/02/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O Real Madrid ficou mais perto das quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer por 1 a 0 em sua visita ao RB Leipzig, nesta terça-feira (13), no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Um golaço de Brahim Díaz no início do segundo tempo (48′) colocou os ‘merengues’ em vantagem contra o time alemão antes da partida de volta, que será disputada no estádio Santiago Bernabéu, no dia 6 de março.

“Sofremos. Poderíamos ter marcado mais, mas também poderíamos ter sofrido mais. Saímos felizes, considerando que é uma pequena vantagem e teremos que aproveitá-la em nosso estádio”, disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após o jogo.

Os ‘merengues’ encararam um jogo difícil em que acordaram no intervalo após um primeiro tempo em que sofreram intensa pressão adversária e que começou com um susto.

– Gol anulado –

O Leipzig balançou a rede com uma cabeçada de Benjamin Sesko logo aos dois minutos de jogo.

Em uma decisão polêmica, o árbitro anulou o gol devido ao impedimento de Benjamin Henrichs que tocou no goleiro Andriy Lunin.

Um susto inicial para o Real Madrid que demorou a entrar no jogo, com muita dificuldade na saída de bola devido à intensa pressão adversária.

O Leipzig, que já havia vencido os espanhóis em casa na temporada passada, na fase de grupos da Liga dos Campeões, se mostrava muito incisivo nas transições.

Sesko e Lois Openda atormentaram os defensores merengues com seus avanços, impulsionados pelas boas assistências de Dani Olmo.

Sesko fez Lunin brilhar (10′) e pouco depois o goleiro defendeu um chute de longa distância de Henrichs (15′).

Outro disparo de longe de Toni Kroos, aos 20 minutos, foi o primeiro aviso para o Real Madrid, que começou a melhorar pouco antes do intervalo.

Com bolas longas para superar a primeira linha de pressão do Leipzig e as arrancadas de Rodrygo e Vinicius, o Real Madrid começou a chegar mais à área alemã.

Quase no intervalo, Vini Jr chutou para fora uma bola que Brahim colocou na área (45′).

– Real Madrid acelera –

Assim que voltou do intervalo, Brahim se livrou de três marcadores e desferiu um chute cruzado de pé esquerdo no canto superior para abrir o placar (48′).

“A qualidade técnica de Brahim fez a diferença”, disse Dani Olmo, que respondeu pouco depois do gol com um disparo quase à queima-roupa de Dani Olmo que foi defendido por Lunin (51′), um dos heróis de sua equipe na noite desta terça-feira.





O jogo ficou animado e o meio-campo quase desapareceu com as duas equipes correndo até os espaços vazios e colocando velocidade nos ataques.

Lunin teve que sair de sua área para limpar a bola antes da chegada sem marcação de Sesko (62′).

O Real Madrid, lento no primeiro tempo, deu mais velocidade ao seu jogo e pressionou mais na frente, evitando que o Leipzig saísse com tranquilidade em velocidade.

Os alemães começaram a sentir o esforço intenso feito ao longo do jogo, e com isso o Real Madrid começou a controlar um pouco mais.

Aos 72 minutos, Vinicius desperdiçou a melhor oportunidade com um chute cruzado em que acertou a trave.

Depois de uma partida cheia de intensidade e velocidade, o Real Madrid tentou desacelerar o ritmo do jogo nos minutos finais, mas o Leipzig não desistiu de tentar surpreender.

Lunin voltou a brilhar quase consecutivamente nos chutes de Xavi Simons e Sesko (81′), que foram as últimas chances claras do time alemão, que terá a difícil missão de revertar a situação no Bernabéu, em Madri.

