Real Madrid vence Granada e se distancia na liderança; Barça derrota Atlético e entra na ‘zona da Champions’

O Real Madrid ampliou sua vantagem como líder isolado graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Granada (16º), neste domingo, pela 23ª rodada da Liga espanhola, na qual o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 e lhe tomou o quarto lugar, entrando na zona da Liga dos Campeões.

Depois do empate sem gols do Sevilla (2º) no sábado fora de casa com o Osasuna (12º), o Real Madrid teve uma grande oportunidade de se distanciar na tabela e não desperdiçou, apesar de ter dificuldade em encontrar o caminho do gol.

Marco Asensio, com um chute de longe com o pé esquerdo, marcou o único gol da noite no estádio Santiago Bernabeu, já na reta final, aos 77 minutos.

“Esta noite há notícias muito boas. Conseguimos os três pontos com um segundo tempo muito bom. A equipe fez o seu dever de casa”, disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

Algumas horas antes, o Barcelona conquistou uma vitória muito importante na sua luta pelas posições na Liga dos Campeões, por 4 a 2, contra um rival direto, o Atlético de Madrid, de quem tomou o quarto lugar neste domingo, no jogo de destaque da 23ª rodada do campeonato espanhol.

Esse quarto lugar é o último na Espanha que garante vaga na próxima Champions e o Barça, sobrecarregado por seu mau início de temporada, tem esse objetivo como prioridade devido à sua complicada situação financeira.

Jordi Alba (aos 10 minutos), Gavi (21), o uruguaio Ronald Araújo (43) e o brasileiro Dani Alves (49) marcaram os gols do Barça no Camp Nou.

O Atlético saiu na frente aos 8 minutos com um gol do belga Yannick Carrasco e o uruguaio Luis Suárez diminuiu de cabeça aos 59, marcando o segundo de sua equipe.

Nem esse gol do ‘Pistolero’ uruguaio, ex-jogador do Barça, nem a expulsão de Daniel Alves aos 68 minutos permitiram que o Atlético reagisse e se aproximasse ao menos do empate.

O gol de Alba veio com um espetacular voleio assistido por Alves, surpreendendo Jan Oblak. Adama Traoré, recém-contratado, estreou dando uma assistência para o gol de Gavi, que marcou de cabeça.

Gerard Piqué cabeceou no travessão pouco antes do intervalo e Ronald Araújo aproveitou o rebote para marcar. O gol de Alves veio após uma bola tocada por Jordi Alba.

“Já disse que este jogo pode ser um ponto de virada, mas devemos permanecer humildes. São três pontos. Jogamos com intensidade e melhoramos alguns detalhes que nos escapavam em jogos anteriores”, comemorou o técnico do Barcelona, Xavi Hernández.

Após as decepções de janeiro com as derrotas para o Real Madrid nas semifinais da Supercopa da Espanha e diante do Athletic Bilbao nas oitavas de final da Copa do Rey, o Barça recuperou a confiança ao emendar duas vitórias consecutivas na LaLiga.

Tudo isso antes de visitar o Espanyol em um dérbi na próxima semana e já receber o Napoli nas oitavas de final da Liga Europa, torneio que disputa após ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

– Contratempo para Simeone –

No Camp Nou, o Atlético teve interrompida sua recuperação que havia esboçado com a vitória sobre o Valencia, em 22 de janeiro. Pouco antes, os ‘colchoneros’ também haviam sido eliminados nas semifinais da Supercopa da Espanha (contra o Athletic) e também haviam sido eliminados nas oitavas da Copa do Rei (pela Real Sociedad).

A última vitória fora de casa do Atlético de Madrid remonta ao final de novembro, quando goleou o Cádiz fora de casa por 4 a 1.

“Precisamos melhorar. Na próxima semana vamos insistir sobre uma série de ações. Faltou sorte e atenção”, afirmou o técnico argentino do Atlético, Diego Simeone.

Tanto Barça quanto Atlético estão longe da luta pelo título nesta temporada, pois estão provisoriamente a 12 e 14 pontos do líder Real Madrid, que recebe o Granada (16º) na última partida deste domingo.

Por outro lado o Barça está agora a apenas dois pontos do terceiro colocado, o Betis, que perdeu em casa por 2 a 0 para o Villarreal (6º).

Os gols do ‘Submarino Amarelo’ em sua viagem a Sevilha foram marcados por Pau Torres aos 41 minutos e pelo francês Etienne Capoue já na reta final (83).

No primeiro jogo do dia, a Real Sociedad (6ª) empatou em 0 a 0 com o Valencia (11º).

— Jogos da 23ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Getafe – Levante 3 – 0

– Sábado:

Elche – Alavés 3 – 1

Mallorca – Cádiz 2 – 1

Celta Vigo – Rayo Vallecano 2 – 0

Osasuna – Sevilla 0 – 0

– Domingo:

Valencia – Real Sociedad 0 – 0

Barcelona – Atlético de Madrid 4 – 2

Betis – Villarreal 0 – 2

Real Madrid – Granada 1 – 0

– Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao – Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 53 23 16 5 2 48 20 28

2. Sevilla 47 23 13 8 2 34 16 18

3. Betis 40 23 12 4 7 41 27 14

4. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

5. Atlético de Madrid 36 22 10 6 6 38 30 8

6. Villarreal 35 23 9 8 6 38 23 15

7. Real Sociedad 35 22 9 8 5 22 21 1

8. Athletic Bilbao 31 22 7 10 5 21 17 4

9. Rayo Vallecano 31 22 9 4 9 27 24 3

10. Celta Vigo 30 23 8 6 9 28 25 3

11. Valencia 30 23 7 9 7 35 36 -1

12. Osasuna 29 23 7 8 8 22 27 -5

13. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

14. Elche 26 23 6 8 9 26 31 -5

15. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

16. Granada 24 23 5 9 9 26 34 -8

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 18 23 3 9 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

