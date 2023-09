Real Madrid vence Girona e recupera liderança do Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2023 - 16:18 Compartilhe

O Real Madrid recuperou a liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar o Girona fora de casa por 3 a 0 neste sábado (30), no principal jogo da 8ª rodada.

O modesto clube catalão tinha se tornado líder na última quarta-feira, mas agora sofre sua primeira derrota no campeonato e vê o Real Madrid de volta à ponta da tabela, com dois pontos de vantagem.

O time merengue venceu seis dos seus sete primeiros jogos em LaLiga, sendo seu único tropeço a derrota no clássico com o Atlético de Madrid (3 a 1), na semana passada.

Após um início de jogo complicado, no qual o Girona assustou com um chute na trave do ucraniano Viktor Tshyhankov aos 4 minutos, o Real Madrid construiu rapidamente a vitória.

Aos 17, Joselu recebeu na segunda trave de Jude Belloingham e abriu o placar para os madrilenhos, antes de Aurelien Tchouameni fazer o segundo de cabeça (21′), em cobrança de escanteio de Toni Kroos.

No segundo tempo, Joselu tentou pela primeira vez, o goleiro defendeu parcialmente, e o próprio atacante espanhol pegou o rebote e passou para Bellingham fechar a conta (71′).

Nos acréscimos, o Real Madrid ainda teve o zagueiro Nacho Fernández expulso por uma entrada forte sobre o meia Portu (90’+4).

Mais cedo, Rayo Vallecano e Mallorca empataram em 2 a 2, enquanto Getafe e Villarreal ficaram no 0 a 0.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Barcelona – Sevilla 1 – 0

– Sábado:

Getafe – Villarreal 0 – 0

Rayo Vallecano – Mallorca 2 – 2

Girona – Real Madrid 0 – 3

(16h00) Real Sociedad – Athletic Bilbao

– Domingo:





(09h00) Almería – Granada

(11h15) Alavés – Osasuna

(16h00) Atlético de Madrid – Cádiz

Betis – Valencia

– Segunda-feira:

(16h00) Las Palmas – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 16 6 10

2. Barcelona 20 8 6 2 0 19 8 11

3. Girona 19 8 6 1 1 18 11 7

4. Athletic Bilbao 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 15 5 10





6. Real Sociedad 12 7 3 3 1 13 10 3

7. Rayo Vallecano 12 8 3 3 2 9 11 -2

8. Valencia 10 7 3 1 3 9 7 2

9. Cádiz 9 7 2 3 2 6 8 -2

10. Getafe 9 8 2 3 3 10 13 -3

11. Betis 9 7 2 3 2 7 12 -5

12. Villarreal 8 8 2 2 4 10 13 -3

13. Sevilla 7 7 2 1 4 11 10 1

14. Mallorca 7 8 1 4 3 11 14 -3

15. Osasuna 7 7 2 1 4 7 10 -3

16. Alavés 7 7 2 1 4 6 10 -4

17. Celta Vigo 5 7 1 2 4 7 11 -4

18. Las Palmas 5 7 1 2 4 2 6 -4

19. Granada 4 7 1 1 5 10 18 -8

20. Almería 2 7 0 2 5 8 18 -10

