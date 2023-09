Real Madrid vence Getafe (2-1) de virada com gol de Bellingham nos acréscimos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2023 - 18:05 Compartilhe

O Real Madrid sofreu para vencer o Getafe de virada por 2 a 1 nos acréscimos, neste sábado (2), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na liderança.

O Getafe abriu o placar com um gol de Borja Mayoral (11′), Joselu empatou no início do segundo tempo (47′) e o inglês Jude Bellingham marcou o gol da vitória (90+5) num Santiago Bernabéu que estreou o seu teto retrátil.

O dia chuvoso na capital espanhola levou o Real Madrid a fechar a nova cobertura do seu estádio pela primeira vez desde a sua instalação.

“Foi um ambiente espetacular e há algo novo. Os torcedores apoiaram muito e é um ambiente mais fechado”, disse o técnico do time ‘merengue’, Carlo Ancelotti.

O gigante da capital, que venceu os quatro jogos que disputou no campeonato, dominou a partida mas sofreu com a grande atuação do goleiro do Getafe, David Soria, que evitou que sua equipe sofresse mais gols.

Soria foi aliás um dos nomes citados como possíveis reforços do Real Madrid para substituir o lesionado Thibaut Courtois.

Os merengues tiveram a posse de bola desde o início, mas um chute de Borja Mayoral forçou a equipe a correr contra o prejuízo.

O atacante ‘azulón’ aproveitou um passe errado de Fran García para avançar em direção ao gol local e concluiu na saída de Kepa Arrizabalaga (11′).

O gol impulsionou o Real Madrid enquanto o Getafe se fechou atrás procurando sair no contra-ataque.

O árbitro marcou pênalti em Jude Bellingham mas após consulta ao VAR acabou sendo anulado.

Mas o Real Madrid insistiu e a recompensa veio após o intervalo, quando Joselu dominou uma bola perdida na área e fez 1 a 1 praticamente à queima-roupa (47′).

Os locais viram como uma revisão do VAR anulou um pênalti sobre Jude Bellingham inicialmente apitado pelo árbitro, antes de Luka Modric acertar um chute de ferro que Soria cobrou escanteio (32′).

O goleiro do Getafe defendeu sua equipe diante dos contínuos ataques do Real Madrid, que se desviou para a ala esquerda, onde apareceu Rodrygo.

A recompensa pela insistência do Merengue veio após o intervalo, quando Joselu pegou uma bola perdida na área e fez 1 a 1 (47′).

Os últimos dez minutos foram de assédio contínuo do Real Madrid, que parecia incapaz de romper a defesa visitante até que Bellingham voltou a aparecer.

O inglês aproveitou uma bola solta por Soria após um chute de Lucas Vázquez e empurrou a bola perdida para o fundo da rede (90+5′).

O quinto gol de Bellingham em quatro jogos garantiu aos merengues a liderança da tabela.





“Não estou surpreso com a qualidade de Bellingham. O que me surpreende é que ele tenha marcado tantos gols nos primeiros jogos”, disse Ancelotti.

No primeiro jogo do dia, a Real Sociedad, liderada em campo por Take Kubo, venceu o Granada por 5 a 3 em San Sebastián, em sua primeira vitória na temporada, após três empates na LaLiga.

O time basco somou três pontos que o fazem subir para o sexto lugar na tabela.

“A vitória tem muito mérito, porque diante de nós tínhamos uma grande equipe e um grande treinador”, disse o técnico, Imanol Alguacil.

O Alavés venceu o Valencia por 1 a 0 com um gol contra de Ozkacar (6′), resultado que impediu a equipe adversária de chegar às primeiras posições de LaLiga.

No último jogo do dia, o Bétis subiu ao sexto lugar (7 pontos) graças à vitória em casa por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano (12º), com um gol do brasileiro Willian José aos 53 minutos.

— Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Cádiz – Villarreal 3 – 1

Almería – Celta Vigo 2 – 3

– Sábado:

Real Sociedad – Granada 5 – 3





Real Madrid – Getafe 2 – 1

Alavés – Valencia 1 – 0

Betis – Rayo Vallecano 1 – 0

– Domingo:

(09h00) Girona – Las Palmas

(11h15) Mallorca – Athletic Bilbao

(13h30) Atlético de Madrid – Sevilla

(16h00) Osasuna – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6

2. Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 10 1 9

3. Girona 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Barcelona 7 3 2 1 0 6 3 3

5. Cádiz 7 4 2 1 1 5 4 1

6. Betis 7 4 2 1 1 5 5 0

7. Real Sociedad 6 4 1 3 0 7 5 2

8. Athletic Bilbao 6 3 2 0 1 6 4 2

9. Osasuna 6 3 2 0 1 4 3 1

10. Alavés 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Valencia 6 4 2 0 2 4 4 0

12. Rayo Vallecano 6 4 2 0 2 4 8 -4

13. Celta Vigo 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Getafe 4 4 1 1 2 2 5 -3

15. Villarreal 3 4 1 0 3 6 9 -3

16. Granada 3 4 1 0 3 7 12 -5

17. Las Palmas 2 3 0 2 1 1 2 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 3 5 -2

19. Almería 1 4 0 1 3 4 9 -5

20. Sevilla 0 3 0 0 3 5 8 -3

./bds/gr/dr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias