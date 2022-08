Real Madrid vence Eintracht Frankfurt e é campeão da Supercopa da Europa

AFP 10/08/2022 - 18:58 Compartilhe

O Real Madrid iniciou sua temporada da melhor maneira, se sagrando campeão da Supercopa da Europa pela quinta vez em sua história, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Helsinque.

O austríaco David Alaba fez o primeiro do time espanhol aos 37 da etapa inicial. No segundo tempo, o francês Karim Benzema fechou o placar marcando aos 10 minutos com assistência de Vinícius Júnior.

Com a conquista, o Real Madrid igualou o número de títulos dos maiores vencedores da Supercopa da Europa, Barcelona e Milan. Além disso, deixa para trás a derrota para o Atlético de Madrid na última vez em que disputou a competição, em 2018.

O caminho para a ‘sêxtupla coroa’, os seis troféus que o Real Madrid pretende levantar na temporada, começou bem para o time de Carlo Ancelotti, que também fez história ao se tornar o treinador com mais títulos da Supercopa europeia (4).

“Não foi um jogo fácil, eles estavam muito fechados. Fizemos o gol e depois controlamos bem”, comentou Ancelotti depois da partida.

“O bom ambiente que temos nos ajuda a ter o melhor resultado e o melhor jogo. Ganhar também ajuda ainda mais a nos motivar”, acrescentou o treinador.

Ancelotti, que repetiu a escalação da equipe titular na final da Liga dos Campeões em maio, aproveitou a partida para promover a estreia dos novos contratados Aurelien Tchouameni e Antonio Rüdiger, que entraram em campo aos 39 do segundo tempo.

Já o Eintracht, que há 62 anos foi derrotado por 7 a 3 pelo Real Madrid na final da Copa da Europa – atual Champions -, volta a cair em uma final europeia diante do mesmo rival.

O time de Frankfurt, campeão da Liga Europa em maio, acumulou a segunda derrota seguida neste início de temporada, depois de ter sido goleado por 6 a 1 pelo Bayern de Munique na estreia no Campeonato Alemão.

– Ficha técnica da Supercopa da Europa:

Real Madrid (ESP) – Eintracht Frankfurt (ALE) 2 – 0

Estadio: Olímpico de Helsinque

Espectadores: 40 mil

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Gols:

Real Madrid: Alaba, Benzema

Cartões amarelos:

Eintracht: Alario

Escalações:

Real Madrid: Courtois – Carvajal (Rüdiger), Éder Militão, Alaba, Mendy – Casemiro, Kroos (Tchouameni), Modric (Rodrygo) – Valverde (Camavinga), Benzema, Vinícius Júnior (Ceballos). Técnico: Carlo Ancelotti

Eintracht: Trapp – Touré (Lucas Alario), Tuta, N’Dicka – Knauff, Rode (Götze), Sow, Lenz – Kamada, Lindström (Kolo Muani) – Borré. Técnico: Oliver Glasner

