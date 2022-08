Real Madrid vence Eintracht Frankfurt e é campeão da Supercopa da Europa

AFP 10/08/2022 - 18:39 Compartilhe

O Real Madrid iniciou sua temporada da melhor maneira, se sagrando campeão da Supercopa da Europa pela quinta vez em sua história, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Helsinque.

O austríaco David Alaba fez o primeiro do time espanhol aos 37 da etapa inicial. No segundo tempo, o francês Karim Benzema fechou o placar marcando aos 10 minutos com assistência de Vinícius Júnior.

Com a conquista, o Real Madrid igualou o número de títulos dos maiores vencedores da Supercopa da Europa, Barcelona e Milan. Além disso, deixa para trás a derrota para o Atlético de Madrid na última vez em que disputou a competição, em 2018.

O caminho para a ‘sêxtupla coroa’, os seis troféus que o Real Madrid pretende levantar na temporada, começou bem para o time de Carlo Ancelotti, que também fez história ao se tornar o treinador com mais títulos da Supercopa europeia (4).

Ancelotti, que repetiu a escalação da equipe titular na final da Liga dos Campeões em maio, aproveitou a partida para promover a estreia dos novos contratados Aurelien Tchouameni e Antonio Rüdiger, que entraram em campo aos 39 do segundo tempo.

Já o Eintracht, que há 62 anos foi derrotado por 7 a 3 pelo Real Madrid na final da Copa da Europa – atual Champions -, volta a cair em uma final europeia diante do mesmo rival.

