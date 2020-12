Real Madrid vence Eibar e alcança Atlético no topo da Liga espanhola

O Real Madrid (2º) ampliou sua série de vitórias, neste domingo, ao vencer o Eibar (14º) por 3 a 1 pela 14ª rodada da espanhola LaLiga, e alcançou o Atlético de Madrid (1º) na liderança do campeonato.

Karim Benzema (6) e Luka Modric (13) encaminharam o triunfo para o time visitante cedo, embora o Eibar tenha conseguido diminuir ainda no primeiro tempo com um gol de Kike García (28). A equipe madrilenha buscou insistentemente o terceiro na segunda etapa, que só chegaria nos acréscimos, por meio de Lucas Vázquez (90+2).

Os gols de Modric e Vázquez vieram depois de assistências de Benzema.

“Ele é decisivo, o que ele faz é fenomenal”, elogiou seu treinador, Zinedine Zidane. “Eu me repito sobre o Karim, mas ele não se limita a marcar gols. O Karim é jogo, nos dá clareza em nosso jogo, é muito importante”, afirmou.

O elenco comandado por Zidane é o segundo colocado, à frente da Real Sociedad (3ª), que perdeu no sábado fora de casa para o Levante (2-1), e empatado em 29 pontos com o líder Atlético, que no mesmo dia havia se isolado ao derrotar o Elche por 3 a 1 (16º).

Mas o Atlético tem dois jogos a menos que o Real Madrid.

Com o triunfo deste domingo, a equipe ‘merengue’ soma cinco vitórias consecutivas, contando todas as competições. Desde o último dia 1º de dezembro, derrotou Shakhtar Donetsk (2-0), Sevilla, Borussia Mönchengladbach, Atlético de Madrid, Athletic e Eibar.

Vencer adversários tão difíceis em uma situação tão adversa – Zidane chegou a ficar seriamente ameaçado no cargo – deu ânimo aos jogadores madrilenhos, que dependem de si próprios para assumir a liderança isolada.

Como se não bastasse, o empate do seu rival, o Barcelona (5º), no sábado contra o Valencia (13º), em 2 a 2, permitiu que o time continuasse de distanciando. O Real Madrid já tem oito pontos a mais que o Barça, embora a equipe catalã tenha uma partida disputada a menos.

– Getafe volta a vencer –

Depois de dois meses sem vencer, o Getafe somou três pontos diante do Cádis graças aos gols de ‘Cucho’ Hernández e Nemanja Maksimovic.

O colombiano Hernández, que chegou nesta temporada ao time ‘azulón’ vindo do Mallorca, balançou as redes aos 33 minutos, e quando parecia que o duelo terminaria 1-0, Maksimovic marcou o segundo para os visitantes já nos acréscimos (90+4).

O Getafe, que não vencia havia sete jogos (após quatro derrotas e três empates), ficou provisoriamente na 11ª posição com 16 pontos após esta vitória.

O último triunfo havia sido em 17 de outubro, quando derrotou o Barcelona (5º) por 1 a 0.

O Cádiz, por sua vez, acumula duas derrotas consecutivas e caiu para a 9ª colocação com 18 pontos conquistados.

Mais cedo, neste domingo, foram disputados outros dois jogos.

O Celta de Vigo (8º) venceu por 2 a 0 o Alavés (17º) que luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Dois gols de Brais Méndez (19 e 79) deram três pontos aos galegos, que desde a chegada do treinador argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet, no dia 12 de novembro, acumularam uma derrota e quatro vitórias.

Além dessas partidas, o Granada venceu o Betis por 2 a 0 com dois gols de Roberto Soldado (14 de pênalti e 20) e entrou nas posições europeias (6º) com 21 pontos, enquanto o Betis é 12º com 16 pontos.

— Jogos da 14ª rodada da Liga espanhola e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – SD Huesca 2 – 0

– Sábado:

Atlético de Madrid – Elche 3 – 1

Barcelona – Valencia 2 – 2

Osasuna – Villarreal 1 – 3

Levante – Real Sociedad 2 – 1

Sevilla – Valladolid 1 – 1

– Domingo:

Celta Vigo – Alavés 2 – 0

Granada – Betis 2 – 0

Cádiz – Getafe 0 – 2

Eibar – Real Madrid 1 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 29 12 9 2 1 24 5 19

2. Real Madrid 29 14 9 2 3 25 14 11

3. Real Sociedad 26 15 7 5 3 25 10 15

4. Villarreal 25 14 6 7 1 19 13 6

5. Barcelona 21 13 6 3 4 25 14 11

6. Granada 21 13 6 3 4 17 20 -3

7. Sevilla 20 12 6 2 4 14 10 4

8. Celta Vigo 19 14 5 4 5 19 20 -1

9. Cádiz 18 14 5 3 6 11 19 -8

10. Athletic Bilbao 17 14 5 2 7 17 17 0

11. Getafe 16 13 4 4 5 11 14 -3

12. Betis 16 14 5 1 8 15 26 -11

13. Valencia 15 14 3 6 5 21 21 0

14. Eibar 15 14 3 6 5 10 13 -3

15. Levante 14 13 3 5 5 15 17 -2

16. Elche 14 12 3 5 4 10 14 -4

17. Alavés 14 14 3 5 6 11 16 -5

18. Valladolid 14 14 3 5 6 15 21 -6

19. SD Huesca 11 14 1 8 5 12 22 -10

20. Osasuna 11 13 3 2 8 11 21 -10

bds/psr-gh/dr/aam

Veja também