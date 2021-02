Real Madrid vence e aproveita tropeço do Atlético na luta pelo título do Espanhol

O vice-líder Real Madrid venceu o Valladolid por 1 a 0, neste sábado, e assim se aproveitou do tropeço do primeiro colocado Atlético Madrid, derrotado em casa por 2 a 0 pelo Levante (8º), para diminuir a distância na luta pelo título do Campeonato Espanhol, na 24ª rodada da competição.

Graças ao gol de cabeça do brasileiro Casemiro (no minuto 65), a equipe merengue chegou aos 52 pontos, ficando agora a três do Atlético, que sofreu neste sábado sua segunda derrota da temporada no Espanhol.

Já o levante segue como 8º, com 31 unidades, enquanto o Vallodolid permanece na zona de rebaixamento como vice-lanterna (19º), com apenas 21.

A três dias da primeira partida com o Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em Bucareste, o time de Madri sofreu o primeiro gol do Levante aos 30 minutos, marcado por José Luis Morales. Os visitantes ampliaram na prorrogação, através de Jorge De Frutos (90 + 5), e encerraram assim uma série invicta de onze jogos no Espanhol dos adversários.

Nas partidas que abriram a jornada deste sábado, o Elche venceu o Eibar por a 1 e, em seguida, o Valencia bateu o Celta por 2 a 0.

— Jogos e resultados da 24ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Betis – Getafe 1 – 0

– Sábado:

Elche – Eibar 1 – 0

Atlético de Madrid – Levante 0 – 2

Valencia – Celta Vigo 2 – 0

Valladolid – Real Madrid 0 – 1

– Domingo:

(10h00) Barcelona – Cádiz

(12h15) Real Sociedad – Alavés

(14h30) SD Huesca – Granada

(17h00) Athletic Bilbao – Villarreal

– Segunda-feira:

(17h00) Osasuna – Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 55 23 17 4 2 45 16 29

2. Real Madrid 52 24 16 4 4 42 19 23

3. Barcelona 46 22 14 4 4 49 21 28

4. Sevilla 45 22 14 3 5 32 16 16

5. Real Sociedad 38 23 10 8 5 37 20 17

6. Betis 36 24 11 3 10 32 38 -6

7. Villarreal 36 23 8 12 3 32 24 8

8. Levante 31 24 7 10 7 34 33 1

9. Granada 30 23 8 6 9 27 38 -11

10. Celta Vigo 29 24 7 8 9 29 36 -7

11. Athletic Bilbao 28 22 8 4 10 32 26 6

12. Valencia 27 24 6 9 9 30 32 -2

13. Osasuna 25 23 6 7 10 22 31 -9

14. Getafe 24 24 6 6 12 17 30 -13

15. Cádiz 24 23 6 6 11 20 39 -19

16. Alavés 22 23 5 7 11 20 34 -14

17. Eibar 21 24 4 9 11 19 27 -8

18. Elche 21 22 4 9 9 20 31 -11

19. Valladolid 21 24 4 9 11 22 35 -13

20. SD Huesca 16 23 2 10 11 18 33 -15

pve/psr/dr/lca

Veja também