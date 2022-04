Real Madrid vence Celta e se isola ainda mais na liderança do Espanhol

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid somou mais três pontos ao derrotar neste sábado o Celta de Vigo fora de casa por 2 a 1, com dois gols de pênalti do atacante francês Karim Benzema.

Benzema colocou o Real Madrid na frente aos 19 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, os donos da casa chegaram ao empate com gol de Nolito, aos sete minutos.

Aos 19, Benzema ainda perdeu uma penalidade, mas seis minutos depois, em nova cobrança, o francês não desperdiçou e decretou a vitória do time merengue, que chega aos 69 pontos na liderança da competição, 12 à frente do vice-líder Sevilla, que amanhã enfrenta o Barcelona, quarto na tabela.

Após a derrota, o Celta reclamou da arbitragem e contestou a marcação do terceiro pênalti a favor do Real Madrid.

“Os dois primeiros foram pênaltis, mas o último para mim não foi”, criticou o atacante Iago Aspas.

“Benjamin Mendy atropelou nosso zagueiro e o juiz marcou falta contra nós”, acrescentou o jogador do Celta.

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, também não se mostrou convicto ao comentar sobre o lance.

“O primeiro e o segundo, sim. Talvez o terceiro seja o mais difícil de ver do meu gol, mas se você coloca o pé…”, disse Courtois.

Por sua vez, o Atlético de Madrid encostou no Sevilla e ultrapassou o Barcelona na terceira colocação ao derrotar o Alavés em casa por 4 a 1.

Os gols do time colchonero foram marcados por João Félix (2) e Luiz Suárez (2), enquanto Gonzalo Escalante balançou as redes para os visitantes.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chega aos 57 pontos e se manterá em terceiro na tabela independentemente do resultado do confronto de domingo entre Barcelona e Sevilla.

Nos outros jogos deste sábado, o Getafe venceu em casa o Mallorca por 1 a 0, gol de Borja Mayoral, e o Villarreal foi derrotado pelo vice-lanterna Levante por 2 a 0, com dois gols do atacante José Luis Morales.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Espanhol

– Sábado:

Getafe – Mallorca 1 – 0

Levante – Villarreal 2 – 0

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 2

Atlético de Madrid – Alavés 4 – 1

– Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao – Elche

(11h15) Betis – Osasuna

(13h30) Granada – Rayo Vallecano

Valencia – Cádiz

(16h00) Barcelona – Sevilla

– Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad – Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 30 21 6 3 61 26 35

2. Sevilla 57 29 15 12 2 40 19 21

3. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 57 37 20

4. Barcelona 54 28 15 9 4 56 29 27

5. Betis 50 29 15 5 9 50 35 15

6. Real Sociedad 48 29 13 9 7 29 29 0

7. Villarreal 45 30 12 9 9 48 29 19

8. Athletic Bilbao 41 29 10 11 8 33 28 5

9. Valencia 40 29 10 10 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 29 10 8 11 29 36 -7

11. Celta Vigo 36 30 9 9 12 34 34 0

12. Espanyol 36 29 9 9 11 35 41 -6

13. Rayo Vallecano 32 28 9 5 14 29 34 -5

14. Getafe 32 30 7 11 12 28 33 -5

15. Elche 32 29 8 8 13 30 40 -10

16. Granada 28 29 6 10 13 31 46 -15

17. Cádiz 27 29 5 12 12 25 41 -16

18. Mallorca 26 30 6 8 16 26 50 -24

19. Levante 22 30 4 10 16 33 58 -25

20. Alavés 22 30 5 7 18 24 52 -28

