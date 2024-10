Real Madrid vence Celta (2-1) com gols de Vini e Mbappé

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 19:37 Para compartilhar:

Com gols dos astros Kylian Mbappé e Vinicius Junior, o Real Madrid venceu na visita ao Celta de Vigo por 2 a 1, neste sábado (19), pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe ‘merengue’ é a segunda colocada com 24 pontos, os mesmos do líder Barcelona, que ainda vai receber o Sevilla no domingo.

No Estádio de Balaídos, um jogador era o centro das atenções: Mbappé, alvo de uma investigação segundo a imprensa sueca por suposto estupro durante a sua viagem a Estocolmo na semana passada.

Mas o prodígio de Bondy não pareceu afetado pelas acusações dos meios de comunicação suecos – os jornais Aftonbladet e Expressen e a televisão pública SVT – e colocou a sua equipe em vantagem aos 20 minutos, com um chute de pé direito de fora da área superando o goleiro Vicente Guaita.

Os locais empataram com um gol do sueco Williot Swedberg (51′), e depois de um gol de Vinicius ter sido anulado por impedimento de Mbappé, o próprio atacante brasileiro decidiu o jogo (66′) mandando para a rede após um passe do ‘eterno’ Luka Modric, de 39 anos, que havia acabado de entrar em campo.

– Parceria Modric-Vini –

Com o capitão Dani Carvajal afastado dos gramados pelos próximos meses devido a uma grave lesão, o técnico Carlo Ancelotti optou por Lucas Vázquez como lateral-direito, formando uma linha de três na retaguarda (Rüdiger, Tchouaméni, Éder Militão). Uma aposta arriscada que deu espaços ao Celta no ataque, embora os madridistas também tenham criado perigo na área adversária.

Uma perda de bola de Fran Beltrán levou ao sexto gol de Mbappé em LaLiga – o primeiro fora da área pelo Real Madrid – e o oitavo contando todas as competições desde que chegou do PSG.

O Celta também teve um gol de Borja Iglesias anulado por impedimento. Os jogadores comandados por Claudio Giráldez não se deixaram intimidar pelo poder ofensivo do adversário e encontraram a recompensa com um gol de Swedberg, após um passe de um ex-jogador do Barcelona, Óscar Mingueza.

Mas então apareceu a magia de Modric, que se tornou o jogador mais velho da história do Real Madrid, à frente do húngaro Ferenc Puskas. O croata deu uma bela assistência para ‘Vini’, que driblou o goleiro e não perdoou.

Mabppé foi substituído aos 80 minutos, sob vaias da torcida local.

O Real Madrid, invicto há 42 jogos consecutivos no campeonato nacional, receberá o Barça no próximo fim de semana no ‘El Clásico’.

Derrotado na visita ao Lille na segunda rodada da Liga dos Campeões, o time merengue jogará em casa contra o Borussia Dortmund na terça-feira, num ‘remake’ da final de junho e, sobretudo, um primeiro teste de alto nível.

– Girona em baixa, Athletic em alta –

Após surpreender no campeonato do ano passado ao terminar em terceiro, o Girona voltou a perder neste sábado, em casa, contra a Real Sociedad (1-0), num duelo entre times que lutam por vagas nos torneios europeus.

O time catalão (13º, 12 pontos), que havia encerrado uma série de seis jogos consecutivos sem vitórias contando todas as competições ao vencer o Athletic Bilbao antes da pausa internacional (2-1), desta vez perdeu para a equipe ‘txuri-urdin’ com um gol do capitão Mikel Oyarzabal (44′).

Três pontos que permite à equipe do técnico Imanol Alguacil empatar na tabela com o adversário do dia.

Horas antes, em outro duelo basco-catalão, o Athletic Bilbao venceu o Espanyol por 4 a 1 em San Mamés, com Iñaki Williams (dois gols) e Álex Berenguer (2 assistências e um gol) como protagonistas. Os jogadores comandados por Ernesto Valverde dormem neste sábado na zona da Champions (4º).

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Valladolid 2 – 3

– Sábado:

Athletic Bilbao – Espanyol 4 – 1

Osasuna – Betis 1 – 2

Girona – Real Sociedad 0 – 1

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 2

– Domingo:

(09h00) Mallorca – Rayo Vallecano

(11h15) Atlético de Madrid – Leganés

(13h30) Villarreal – Getafe

(16h00) Barcelona – Sevilla

– Segunda-feira:

(16h00) Valencia – Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 19

2. Real Madrid 24 10 7 3 0 21 7 14

3. Atlético de Madrid 17 9 4 5 0 13 5 8

4. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

5. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

6. Betis 15 10 4 3 3 10 9 1

7. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

8. Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 1

9. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 2

10. Celta Vigo 13 10 4 1 5 17 17 0

11. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

12. Sevilla 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. Girona 12 10 3 3 4 11 13 -2

14. Alavés 10 10 3 1 6 13 18 -5

15. Espanyol 10 10 3 1 6 10 17 -7

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 -4

18. Valladolid 8 10 2 2 6 8 21 -13

19. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

