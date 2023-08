Real Madrid vence Celta (1-0) com gol de Bellingham; Vini sente lesão na coxa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2023 - 20:58 Compartilhe

O Real Madrid venceu, nesta sexta-feira (25), o Celta por 1 a 0, pela terceira rodada de LaLiga, e se manteve na liderança isolada do Campeonato Espanhol.

A equipe de Carlo Ancelotti obteve assim a terceira vitória em três jogos graças a um gol de Jude Bellingham, que estragou as comemorações do Celta pelo centenário da sua fundação.

Os donos da casa entraram em campo querendo surpreender e deram o primeiro susto logo aos 2 minutos com um gol do norueguês Jorgen Larsen, que acabou sendo anulado

O Celta pressionou o Real Madrid que nos primeiros 20 minutos tentou ter mais posse de bola para diminuir o ritmo do jogo em Balaídos.

Os ‘merengues’ apostavam na velocidade de seus jogadores, embora tenha contado pouco tempo com a de Vinicius Jr, que se lesionou aos quinze minutos.

O brasileiro caiu no chão sentindo a coxa direita e foi substituído por Joselu (17′).

– “Não parece muito séria” –

“Ele teve um problema e nós o substituímos. Vamos ver o que ele tem nas próximas horas, é um problema na coxa. Não parece muito sério”, disse Ancelotti após o jogo.

O treinador merengue disse que ele não estará em campo no próximo fim de semana contra o Getafe, mas “depois da pausa (internacional) voltará a jogar conosco”.

O Celta chegava com perigo à meta de Kepa Arrizabalaga, escolhido por Ancelotti pela primeira vez nesta sexta-feira como titular em detrimento de Andriy Lunin.

Iago Aspas, Larsen e Óscar Mingueza também arriscavam, mas não colocaram o goleiro basco em grande perigo.

O Real Madrid, novamente com Jude Bellingham como catalisador do jogo, apostava na chegada de Rodrygo e nos chutes de meia distância de Fede Valverde.

Rodrygo, principalmente após a saída de Vinicius, foi o que mais fez a diferença de sua equipe nos ataques.

Bellingham conseguiu dar um bom cruzamento para Joselu, que marcou, mas o gol foi anulado por impedimento (43′).

E o Celta poderia ter aberto o placar antes do intervalo com um chute cruzado de Bamba que roçou a trave (45′).

A equipe branca saiu com mais velocidade diante de um Celta que tampouco abriu mão de atacar, pressionando a saída dos merengues.

– Gol de Bellingham –





Bellingham chutou para fora quase à queima-roupa (62′), mas a melhor chance do time merengue veio em um pênalti sobre Rodrygo, que o próprio brasileiro desperdiçou.

Derrubado pelo goleiro Iván Villar na área quando avançava sozinho, o atacante mandou a bola no braço do goleiro azul-celeste (68′).

A penalidade perdida pareceu pesar sobre o Real Madrid e impulsionar o adversário, que chegou com mais perigo à área contrária, onde Aspas não conseguiu finalizar um cruzamento na marca do pênalti (71′).

Bellingham apareceu então para finalizar de cabeça, marcando o gol da vitória merengue (80′).

O inglês, principal contratação do Real Madrid nesta janela de transferências, é o artilheiro da sua equipe com quatro gols nos três primeiros jogos.

O Celta não desistiu e tentou o empate diante do gigante madrilenho em que Toni Kroos e Luka Modric eram os encarregados de administrar a vantagem para obter a vitória.

No outro jogo do dia, a Real Sociedad não conseguiu passar do empate em 0 a 0 fora de casa contra o Las Palmas, num jogo em que os goleiros das duas equipas foram vitais para o resultado.

Após três rodadas do campeonato, nem a Real nem o Las Palmas, promovido nesta temporada à Primeira Divisão, conseguiram vencer.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Las Palmas – Real Sociedad 0 – 0

Celta Vigo – Real Madrid 0 – 1





– Sábado:

(14h00) Cádiz – Almería

(14h30) Granada – Mallorca

(16h30) Sevilla – Girona

– Domingo:

(12h30) Villarreal – Barcelona

(14h30) Valencia – Osasuna

(16h30) Athletic Bilbao – Betis

– Segunda-feira:

(14h30) Getafe – Alavés

(16h30) Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Rayo Vallecano 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Valencia 6 2 2 0 0 3 1 2

4. Girona 4 2 1 1 0 4 1 3

5. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 3 1 2

6. Barcelona 4 2 1 1 0 2 0 2

7. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Alavés 3 2 1 0 1 4 4 0

9. Athletic Bilbao 3 2 1 0 1 2 2 0

. Osasuna 3 2 1 0 1 2 2 0

. Real Sociedad 3 3 0 3 0 2 2 0

. Villarreal 3 2 1 0 1 2 2 0

13. Cádiz 3 2 1 0 1 1 2 -1

14. Las Palmas 2 3 0 2 1 1 2 -1

15. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Celta Vigo 1 3 0 1 2 1 4 -3

17. Getafe 1 2 0 1 1 0 3 -3

18. Sevilla 0 2 0 0 2 4 6 -2

19. Granada 0 2 0 0 2 1 5 -4

. Almería 0 2 0 0 2 1 5 -4

