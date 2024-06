Real Madrid vence Borussia Dortmund (2-0) e conquista sua 15ª Liga dos Campeões

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 19:30 Para compartilhar:

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 neste sábado (1º) na final em Wembley e conquistou pela décima quinta vez em sua história a Liga dos Campeões, aumentando seu domínio absoluto no torneio.

Após um primeiro tempo em que o time alemão foi melhor, o espanhol Dani Carvajal abriu o placar de cabeça em uma cobrança de escanteio na segunda etapa (74′) e o brasileiro Vinicius Junior garantiu a vitória com um chute cruzado na área na reta final (83′).

A última vez em que o Real Madrid perdeu uma final de torneio foi em 1981 e o gigante espanhol se recusou a quebrar essa sequência, embora o Dortmund o tenha feito sofrer muito em vários momentos do jogo.

O time merengue venceu as últimas nove finais de Liga dos Campeões que disputou. O clube da capital reconquista assim o seu torneio ‘preferido’ depois de ter cedido o trono no ano passado ao Manchester City.

Depois de ter conquistado este ano o 36º título da Liga espanhola, esta Champions coroa a temporada e dá uma despedida dos sonhos a Toni Kroos, que disputou seu último jogo por clubes já que se aposentará como jogador após a Eurocopa com a Alemanha.

Tanto Kroos como os seus companheiros Luka Modric, Dani Carvajal e Nacho Fernández fizeram história ao conquistar a sexta Liga dos Campeões e igualar o recorde de títulos de Paco Gento, um dos grandes mitos do Real Madrid.

Além disso, este foi o 5º título da Champions de Carlo Ancelotti, o treinador mais bem sucedido no torneio depois das conquistas de 2003 e 2007 à frente do Milan e 2014, 2022 e 2024 no Real Madrid.

Para o Borussia Dortmund, a noite foi cruel. os jogadores lutaram, não se intimidaram e em alguns momentos foram superiores ao atual campeão espanhol, mas o time que terminou em quinto lugar na Bundesliga acabou perdendo em Wembley, mesmo local onde havia sido derrotado na última final que disputou deste torneio, contra o Bayern de Munique, em 2013.

O time alemão só conseguiu vencer a Liga dos Campeões em uma ocasião, na primeira vez em que chegou à final, em 1997.

– Courtois e a trave salvam –

Após um show de abertura do cantor americano Lenny Kravitz, a partida começou com a surpresa de alguns espectadores invadindo o gramado e interrompendo o duelo por alguns minutos.

O jogo continuou com o Dortmund contagiado pelo entusiasmo de seus barulhentos e apaixonados torcedores.

O primeiro tempo foi um repertório de sustos para os espanhóis, com o Dortmund perto de abrir o placar repetidamente.

A primeira chance muito clara veio de Karim Adeyemi, que avançou em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois. Ele cortou para a esquerda mas ficou sem ângulo e seu chute acabou sendo travado pela defesa madridista (21′).

Dois minutos depois, Füllkrug acertou a trave com um chute cruzado muito perigoso na área.

Adeyemi voltou a tentar sem sucesso aos 29 minutos, com um chute de pé esquerdo que Courtois defendeu em outra grande intervenção. Füllkrug ainda aproveitou a sobra de cabeça mas não conseguiu finalizar corretamente.

Marcel Sabitzer, aos 40 minutos, testou os reflexos do goleiro belga com um disparo de fora da área, enquanto o Real Madrid se limitou a dois chutes para fora e sem muita força, de Fede Valverde e Vini Jr no início do jogo.

– O gigante acorda –

No segundo tempo, o Real Madrid pareceu acordar com as primeiras chances perigosas.

Kroos deu o primeiro aviso de falta (49′) e um minuto depois Carvajal finalizou de cabeça mas a bola subiu além do necessário.

O Dortmund tinha muito mais dificuldade e Courtois, verdadeira muralha para os aurinegros na partida, frustrou a chance mais perigosa, uma cabeçada de Füllkrug aos 63 minutos de jogo.

Mas o Real Madrid passou a jogar muito melhor do que no primeiro tempo, em que foi apagado.

Jude Bellingham quase conseguiu mandar de cabeça para o fundo da rede (68′). Um prenúncio do que iria acontecer: em um escanteio cobrado por Kroos, Carvajal subiu e cabeceou para o gol. Real Madrid 1 a 0 e delírio da torcida espanhola em Wembley.

“Saímos vivos do primeiro tempo, sabendo que teríamos o nosso momento e aqui está. É fato que este clube sabe sofrer”, comemorou o lateral espanhol no final da partida.

Com o Dortmund desordenado, o Real Madrid buscou ampliar criando várias chances que obrigaram o goleiro Gregor Kobel a fazer grandes defesas.

Até que Vinicius Junior, autor do gol da final há dois anos decretou o triunfo: após receber uma assistência de Bellingham, o jogador brasileiro mandou um chute cruzado para o fundo da rede, fora do alcance de Kobel (83′).

A festa já era branca. Kroos foi aplaudido ao ser substituído na reta final.

A última bala do Dortmund veio na forma de um gol de Füllkrug que acabou sendo anulado por impedimento (87′) o que impediu o time alemão de voltar ao jogo.

O Real Madrid já começa a pensar nas comemorações na capital espanhola, que poderão ser acompanhadas nos próximos dias pelo tão esperado anúncio da contratação do astro francês Kylian Mbappé.

dr/pm/aam