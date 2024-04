Real Madrid vence Barça (3-2) e fica ainda mais perto do título espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/04/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O Real Madrid venceu neste domingo (21) o Barcelona por 3 a 2 no clássico de LaLiga, pela 32ª rodada do campeonato espanhol, com um gol de Jude Belligham já nos acréscimos dando assim um enorme passo rumo ao título.

O Barça saiu na frente com uma cabeçada de Andreas Christensen (6′) e Vinicius Junior empatou de pênalti (18′).

No segundo tempo Fermín fez 2 a 1 para o time catalão (69′), Lucas Vázquez deixou tudo igual novamente (73′) e Bellingham apareceu nos acréscimos para fazer 3 a 2 e garantir o triunfo no Estádio Santiago Bernabéu (90’+2).

