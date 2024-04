Real Madrid vence Barça (3-2) e fica ainda mais perto do título espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/04/2024 - 19:36 Para compartilhar:

O Real Madrid venceu neste domingo (21) o Barcelona por 3 a 2 no clássico de LaLiga, pela 32ª rodada do campeonato espanhol, com um gol de Jude Belligham já nos acréscimos dando assim um enorme passo rumo ao título.

O Barça saiu na frente com uma cabeçada de Andreas Christensen (6′) e Vinicius Junior empatou de pênalti (18′).

No segundo tempo Fermín fez 2 a 1 para o time catalão (69′), Lucas Vázquez deixou tudo igual novamente (73′) e Bellingham apareceu nos acréscimos para fazer 3 a 2 e garantir o triunfo no Estádio Santiago Bernabéu (90’+2).

A equipe merengue é líder do campeonato com onze pontos de vantagem sobre os ‘blaugranas’, faltando seis rodadas para o final de LaLiga depois desta rodada em que a pior notícia para o Barça foi a lesão de Frenkie de Jong.

O holandês teve que sair de maca nos acréscimos do primeiro tempo após levar uma pancada no tornozelo direito ao tentar disputar uma bola dividida com Fede Valverde.

Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barça chegou a Madri disposto a lutar por LaLiga, único título com o qual ainda pode sonhar, mas que agora está muito distante após a derrota.

– Barça abre o placar –

Christensen aproveitou uma saída errada de Andriy Lunin em um escanteio para marcar de cabeça e fazer 1 a 0 logo aos 6 minutos.

O Barça se mostrou mais ambicioso nos primeiros minutos, levando perigo pelo lado direito por onde o jovem Lamine Yamal aparecia.

Lunin defendeu aos 14 minutos um chute do atacante do Barcelona, de 16 anos, que manteve um duelo constante com Eduardo Camavinga.

Cada vez que a bola chegava em Yamal, parecia que algo poderia acontecer com seus avanços perigosos na direção da área.

Um chute seu após um escanteio provocou um lance polêmico quando Lunin tirou a bola atrás da linha do gol, embora após uma longa revisão do VAR o árbitro tenha decidido que a bola não havia entrado (27′).

O Real Madrid pressionava no centro do campo e buscava penetrar pelas pontas, por onde Lucas Vázquez chegou à área, onde foi derrubado por Pau Cubarsí em lance em que foi marcado um pênalti que Vinicius Junior converteu (18′).

O gol animou o Real Madrid que procurava lançar bolas para os seus atacantes.

Perto do intervalo, Vini roubou uma bola na entrada da área do Barça, entrou e tocou para a chegada de Rodrygo cujo disparo foi interceptado por Christensen (45’+2).

– Bellingham aparece –

Vinicius tentou novamente em outro contra-ataque, correndo quase todo o campo seguido por Cubarsí e Koundé, mas chutou para fora (56′).

O brasileiro foi um dos mais procurados por seus companheiros no segundo tempo, em que as duas equipes tentaram avançar suas linhas, pressionando mais a saída do adversário e dando um pouco mais de velocidade ao seu jogo.

Yamal voltou a surgir pela direita, mas o seu chute foi defendido por Lunin mas Fermín, que havia substituído Christensen na segunda etapa, finalizou fazendo 2 a 1 (69′).

O Barça voltava a ficar na frente, mas mais uma vez o Real Madrid respondeu rapidamente com outra jogada em velocidade de Vinicius e um passe para a outra ponta, onde Lucas Vázquez apareceu para chutar primeiro, deixando tudo igual novamente (73′).

O jogo parecia caminhar para um empate, mas já nos acréscimos Bellingham chegou sozinho na segunda trave e fechou o placar: 3 a 2 (90’+2) que coloca a taça de LaLiga praticamente nas mãos dos merengues.

Mais cedo, o Atlético de Madrid perdeu por 2 a 0 em sua visita ao Alavés, enquanto o Villarreal afundou ainda mais o Almería, último colocado, a quem derrotou por 2 a 1.

A Real Sociedad, que quer se firmar nas posições europeias, não conseguiu passar do empate em 1 a 1 fora de casa contra o Getafe.

— Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Granada 1 – 1

– Sábado:

Celta Vigo – Las Palmas 4 – 1

Rayo Vallecano – Osasuna 2 – 1

Valencia – Betis 1 – 2

Girona – Cádiz 4 – 1

– Domingo:

Getafe – Real Sociedad 1 – 1

Almería – Villarreal 1 – 2

Alavés – Atlético de Madrid 2 – 0

Real Madrid – Barcelona 3 – 2

– Segunda-feira:

(16h00) Sevilla – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 81 32 25 6 1 70 22 48

2. Barcelona 70 32 21 7 4 64 37 27

3. Girona 68 32 21 5 6 67 40 27

4. Atlético de Madrid 61 32 19 4 9 59 38 21

5. Athletic Bilbao 58 32 16 10 6 52 30 22

6. Real Sociedad 51 32 13 12 7 46 34 12

7. Betis 48 32 12 12 8 40 38 2

8. Valencia 47 32 13 8 11 35 34 1

9. Villarreal 42 32 11 9 12 51 55 -4

10. Getafe 40 32 9 13 10 38 44 -6

11. Osasuna 39 32 11 6 15 37 46 -9

12. Las Palmas 37 32 10 7 15 30 39 -9

13. Alavés 35 32 9 8 15 28 38 -10

14. Sevilla 34 31 8 10 13 39 44 -5

15. Rayo Vallecano 34 32 7 13 12 27 39 -12

16. Mallorca 31 31 6 13 12 25 36 -11

17. Celta Vigo 31 32 7 10 15 37 47 -10

18. Cádiz 25 32 4 13 15 22 45 -23

19. Granada 18 32 3 9 20 33 61 -28

20. Almería 14 32 1 11 20 31 64 -33

