Real Madrid vence Arsenal nos pênaltis em amistoso nos EUA

O Real Madrid venceu o Arsenal nos pênaltis (3-2), depois de empatar em 2 a 2 nos 90 minutos, em um amistoso de pré-temporada disputado nesta terça-feira no estádio FedExField em Landover, perto de Washington.

Isco, Rapahel Varane e Vinicius Junior marcaram para o clube espanhol dirigido por Zinedine Zidane, enquanto que os Gunners balançaram as redes por meio de Reiss Nelson e Bukayo Saka.

Em uma partida acirrada desde o início, o Real Madrid sofreu a expulsão do defensor central espanhol Nacho aos 9 minutos, uma ação que provocou uma penalidade máxima um minuto depois e que o francês Alexandre Lacazette converteu.

Aos 24 minutos, o time londrino aumentou com um golaço do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que arrematou no centro da área após uma assistência de Lacazette.

No segundo tempo, em menos de três minutos, o Real Madrid conseguiu empatar com o Arsenal graças aos gols do galês Gareth Bale e do espanhol Marco Asensio.

Bale, que entrou no lugar do astro belga Eden Hazard (46), soltou uma bomba de esquerda (56), enquanto que Asensio empatou também marcou com a canhota após uma assistência do brasileiro Marcelo (59).

Asensio deixou o campo machucado (64) depois de pisar em falso com um dos pés o que provocou uma lesão no joelho esquerdo.

O Arsenal também sofreu a expulsão por jogo perigoso do grego Sokratis Papastathopoulos aos 40 minutos.

O clube inglês havia vencido na quarta-feira passada por 2 a 1 o Bayern de Munique e também derrotou por 3 a 0 o Colorado Rapids, da MLS.

Já o Real Madrid havia sofrido uma derrota de 3 a 1 para o Bayern no sábado passado.

