Real Madrid vence Alavés e título fica cada vez mais perto

O Real Madrid venceu por 2 a 0 do Alavés (17º), nesta sexta-feira na partida de encerramento da 35ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que aproxima os merengues do título.

O francês Karim Benzema abriu o placar de pênalti (11′) e Marco Asensio (50′) garantiu a vitória no segundo tempo para o Real Madrid, que se mantém na liderança da competição com quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona (2º).

Um tropeço do Barça neste sábado contra o Valladolid (14º), pela 36ª rodada, poderia valer o título ao Real Madrid na próxima segunda-feira, quando os merengues encaram o Granada (9º).

O próprio Granada também entrou em campo nesta sexta-feira e selou uma importante vitória por 3 a 2 sobre a Real Sociedad (7º), um resultado que mantém o clube andaluz na briga por uma vaga na Liga Europa.

O Granada se aproximou a um ponto da zona de classificação para a Liga Europa, delimitada pela Real Sociedad, a três rodadas para o fim da temporada.

— Programação e resultados da 35ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Terça-feira:

Valencia – Valladolid 2 – 1

Celta Vigo – Atlético de Madrid 1 – 1

– Quarta-feira:

Betis – Osasuna 3 – 0

Getafe – Villarreal 1 – 3

Barcelona – Espanyol 1 – 0

– Quinta-feira:

Eibar – Leganés 0 – 0

Mallorca – Levante 2 – 0

Athletic Bilbao – Sevilla 1 – 2

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Granada 2 – 3

Real Madrid – Alavés 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 80 35 24 8 3 64 21 43

2. Barcelona 76 35 23 7 5 79 36 43

3. Atlético de Madrid 63 35 16 15 4 47 26 21

4. Sevilla 63 35 17 12 6 51 34 17

5. Villarreal 57 35 17 6 12 57 45 12

6. Getafe 53 35 14 11 10 43 34 9

7. Real Sociedad 51 35 15 6 14 53 46 7

8. Valencia 50 35 13 11 11 45 51 -6

9. Granada 50 35 14 8 13 45 42 3

10. Athletic Bilbao 48 35 12 12 11 39 31 8

11. Osasuna 45 35 11 12 12 40 50 -10

12. Levante 43 35 12 7 16 42 49 -7

13. Betis 41 35 10 11 14 47 55 -8

14. Valladolid 39 35 8 15 12 29 39 -10

15. Eibar 36 35 9 9 17 34 51 -17

16. Celta Vigo 36 35 7 15 13 34 44 -10

17. Alavés 35 35 9 8 18 32 53 -21

18. Mallorca 32 35 9 5 21 37 59 -22

19. Leganés 29 35 6 11 18 25 49 -24

20. Espanyol 24 35 5 9 21 27 55 -28

