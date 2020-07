Real Madrid ultrapassa os 500 gols sob o comando de Zidane Equipe atingiu a marca na vitória sobre o Alavés

Líder do Campeonato Espanhol com um ponto a mais e um jogo a menos que o Barcelona, o Real Madrid atingiu uma marca significativa sob o comando do técnico Zinedine Zidane. O gol de Benzema, o primeiro do time na vitória por 2 a 0 sobre o Alavés, nesta sexta-feira, foi o 500º da equipe com o francês como treinador.

Tricampeão da Champions pelo clube, Zidane está em sua segunda passagem por Madrid como técnico. Ex-jogador do Real, Zinedine já possui mais de 200 partidas comandando o time à beira do gramado e um ótimo aproveitamento. Confira os números completos:

ZIDANE NO REAL MADRID COMO TREINADOR

207 jogos

139 vitórias

42 empates

26 derrotas

73,9% de aproveitamento

501 gols marcados (2,4 g/j)

211 gols sofridos (1,0 g/j)

290 gols de saldo positivo

