Real Madrid tropeça com Osasuna, mas mantém liderança com empate do Atlético

O Real Madrid tropeçou neste sábado (15) ao empatar com o Osasuna fora de casa em 1 a 1, pela 24ª rodada, mas manteve a liderança do Campeonato Espanhol graças ao empate do Atlético de Madrid com o Celta de Vigo pelo mesmo placar.

O jogo em Pamplona foi marcado pela expulsão com cartão vermelho direto de Jude Bellingham, que teria insultado o árbitro em campo durante uma conversa.

Kylian Mbappé (15′) abriu o placar para o time merengue depois de completar um cruzamento rasteiro de Federigo Valverde, mas o croata Ante Budimir deixou tudo igual cobrando pênalti no segundo tempo (58′).

Depois de sair em vantagem, o Real Madrid continuou pressionando em busca do segundo gol, mas não conseguiu marcar. Até que o árbitro José Munuera Montero expulsou Bellingham no final da primeira etapa (39′).

Segundo a plataforma Movistar+, o camisa 5 disse a Munuera: “I’m talking to you with respect, fuck off” (“Estou falando com você com respeito, vá se f…”).

De acordo com a mídia espanhola, Bellingham pode pegar uma suspensão de quatro a 12 jogos se realmente insultou o árbitro.

“A tradução de ‘fuck off’, não ‘fuck you’, é ‘não mexa comigo’, ele não merecia ser expulso”, disse em entrevista coletiva o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, antes de ressaltar que acredita que houve jogadas que o VAR deveria ter revisado a favor do Real Madrid, especificamente um pênalti por um suposto toque de mão na área.

“Acho que há um problema no sentido de que nos últimos três jogos aconteceu algo que obviamente não deveria ter acontecido. O que podemos fazer é continuar jogando, lutando”, continuou o treinador italiano, para quem o árbitro, “nervoso”, entendeu mal o que Bellingham disse.

Depois do intervalo, o Osasuna aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais para buscar o empate, que veio com um pênalti marcado depois de um pisão do francês Eduardo Camavinga em Budimir, que foi para a cobrança e não desperdiçou.

Mesmo com o cenário desfavorável, o Real Madrid criou várias oportunidades claras de Vinícius Júnior e Mbappé para sair com a vitória, mas parou na atuação inspirada do goleiro Sergio Herrera, que salvou o Osasuna.

– Atlético não aproveita e tem vice-liderança ameaçada –

O Atlético de Madrid, que jogou com um a menos desde a expulsão do volante Pablo Barrios aos sete minutos, não aproveitou o tropeço do Real Madrid para assumir a ponta da tabela e empatou em 1 a 1 com o Celta de Vigo no estádio Metropolitano.

Com o resultado, o time ‘colchonero’ fica com 50 pontos, a um do clube merengue, e agora terá que secar o Barcelona (48 pontos), que no domingo enfrenta o Rayo Vallecano, para não perder a vice-liderança.

O experiente Iago Iaspas (68′) abriu o placar para o Celta cobrando pênalti, mas o norueguês Alexander Sorloth (81′) marcou um golaço na reta final da partida para deixar tudo igual.

No outro jogo já encerrado deste sábado, Lenagés e Alavés, dois times que lutam contra o rebaixamento, empataram em 3 a 3.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Girona – Getafe 1 – 2

– Sábado:

Leganés – Alavés 3 – 3

Osasuna – Real Madrid 1 – 1

Atlético de Madrid – Celta Vigo 1 – 1

(17h00) Villarreal – Valencia

– Domingo:

(10h00) Espanyol – Athletic Bilbao

(12h15) Valladolid – Sevilla

(14h30) Mallorca – Las Palmas

(17h00) Betis – Real Sociedad

– Segunda-feira:

(17h00) Barcelona – Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29

2. Atlético de Madrid 50 24 14 8 2 39 16 23

3. Barcelona 48 23 15 3 5 64 25 39

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Osasuna 32 24 7 11 6 29 33 -4

8. Real Sociedad 31 23 9 4 10 20 20 0

9. Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3

10. Mallorca 31 23 9 4 10 20 29 -9

11. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2

12. Celta Vigo 29 24 8 5 11 35 38 -3

13. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

14. Sevilla 28 23 7 7 9 25 34 -9

15. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

16. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

17. Espanyol 23 23 6 5 12 22 35 -13

18. Alavés 22 24 5 7 12 28 38 -10

19. Valencia 22 23 5 7 11 24 37 -13

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

